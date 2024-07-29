瑞銀亞洲：看好中移動 可留意牛證68068

【明報專訊】上周五電訊股整體受壓，中移動（0941）繼上周四錄約5000萬港元北水流出後上周五急挫，曾一度低見72元水平，跌穿6月盤中低位72.3元，最終跌2.68%，收報72.75元。輪場有顯著資金趁低吸好倉，不過窩輪產品引伸波幅普遍抽升0.5至1個波幅點，如投資者希望避免受引伸波幅回調而影響輪證價格表現，看好選擇建議以牛證作部署，如看好中移可留意中移牛證（68068），收回價64元，行使價63.4元，2024年10月到期，有效槓桿約8.8倍；看淡可留意中移熊證（65122），收回價78.8元，行使價79.4元，2025年4月到期，有效槓桿約10倍。同為電訊股的中聯通（0762），上周五股價挫4.21%，收報6.83元；中國電信（0728）下跌1.71%。如投資者看好電訊股或希望博股價反彈，可留意中聯認購（26091），行使價7.49元，2024年12月到期，有效槓桿約7.6倍；或國信認購（26065），行使價5.58元，2025年1月到期，有效槓桿約8.6倍
〔本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2024。版權所有。〕
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