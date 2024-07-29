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摩根大通亞洲：攜程逾4個月低 留意沽24964

【明報專訊】港股於17,000點水平拉鋸，重磅科技股騰訊（0700）上周五止跌回穩。如投資者看好正股後市可注意騰訊購（24974），行使價472.22元，實際槓桿9.9倍，2024年12月24日到期。看淡可參考騰訊沽（24935），行使價314.14元，實際槓桿10.5倍，2024年11月29日到期。

攜程（9961）連跌4個交易日，為3月初以來最低。據彭博智庫行業研究報告指出，內地經濟疲弱或影響內地居民的旅遊信心，據7月份最新調查結果，未來3個月有境內或出境旅遊計劃的受訪者佔比分別跌至73%及55%；表示未有考慮境外遊的受訪者中，匯率因素的影響上升。攜程曾失守340元，逼近200天線（現處約331.9元），5月中時創下高位452.2元比較，累積跌幅逾20%。如欲趁低吸納好倉可參考攜程購（22839），行使價380.2元，實際槓桿11.1倍，2024年9月25日到期。追沽可留意攜程沽（24964），行使價333.33元，實際槓桿5.9倍，2024年11月12日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]