摩根大通亞洲：攜程逾4個月低 留意沽24964

攜程（9961）連跌4個交易日，為3月初以來最低。據彭博智庫行業研究報告指出，內地經濟疲弱或影響內地居民的旅遊信心，據7月份最新調查結果，未來3個月有境內或出境旅遊計劃的受訪者佔比分別跌至73%及55%；表示未有考慮境外遊的受訪者中，匯率因素的影響上升。攜程曾失守340元，逼近200天線（現處約331.9元），5月中時創下高位452.2元比較，累積跌幅逾20%。如欲趁低吸納好倉可參考攜程購（22839），行使價380.2元，實際槓桿11.1倍，2024年9月25日到期。追沽可留意攜程沽（24964），行使價333.33元，實際槓桿5.9倍，2024年11月12日到期。

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