陳永傑：美經濟無過熱 減息有理

芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比接受《華爾街日報》訪問時表示，設定聯邦基金利率在5.25厘至5.5厘時，美國通脹在4%，但現時通脹已降至2.5%，實際效果等同收緊貨幣政策。加上就業正轉弱，失業率上升，經濟再沒有過熱風險，無理由繼續緊縮政策。

他認為，6月通脹較市場預期溫和，令人更有信心開始減息，但拒絕透露支持7月或9月減息，僅稱議息時更重要是定出政策方向及步伐。

三藩市聯儲銀行總裁戴利表示，美國通脹正在下滑，聯儲局愈來愈有信心通脹可以回落至2%的目標。隨着通脹回落及就業市場放緩，聯儲局將在某個時間減息，以免經濟下行風險過高，但當局仍要等待更多數據才可以作出利率決策。

聯儲局理事庫格勒表示，最近經濟數據表明，通脹率將持續回落至聯儲局2%的目標，在商品、服務及住房方面都在幫助紓緩價格壓力。聯儲局對通脹已得到遏制的信心增強，屬減息先兆。

庫格勒指出，如果經濟狀况持續以這種有利方式發展、通脹如過去3個月數據所顯示更快回落，加上就業市場有如過去幾份報告般，就業趨軟但仍保持韌性，預計今年稍後時間開始放寬貨幣政策將是合適。

市場預期聯儲局將在7月底的議息會議上為減息奠定基礎，並可能在9月會議開始減息。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]