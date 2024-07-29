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布少明：「供平過租」將重臨

標籤：布少明

【明報專訊】踏入租務旺季，加上愈來愈多內地生、外來高才、專才及其受養人持續湧港，衍生更多的租賃需求，租金走勢持續看俏。根據美聯物業研究中心資料，美聯租金走勢圖上半年升約2.62%，最新6月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約36.76元，按月升約1.1%，連升4個月，創逾4年半新高，與歷史高位比較相差約4.1%，個人估計，今年全年租金或升8%，屆時租金勢破歷史新高。

留學生及各類專才租樓大軍抵港，亦令本港租盤持續下降。根據美聯物業官方網站的租盤量計算，截至2024年7月初全港租盤數目只有14,338個，較2023年7月初，即1年前的18,739個大幅減少約23.5%，或約4400個，可見在各類租樓客搶租之下，令本港租盤量大減。在需求上升同時租務盤源減少下，勢帶動租金「愈升愈有」。

另一邊廂，根據差餉物業估價署的資料，截至今年5月底，差估署A類（實用面積約430方呎或以下）住宅細單位租金回報率約3.4厘，創約11年半的新高，若將此與經絡按揭息率指數（MMI），即反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平的指數作對比，目前MMI最新報4.17厘，租金回報率仍低於按揭利率，意味「供貴過租」。不過，按照目前樓市情况去推算，假如預期今年下半年租金有約6%的升幅，以及同期樓價回調約2%，估計上述租金回報率將由目前3.4厘進一步上升至3.68厘。

隨着美國聯儲局於9月份開始減息的機會愈來愈高，若果本港銀行業未來跟隨美國聯儲局減息超過0.5厘，屆時「供平過租」將重現，促使「轉租為買」及投資者入市情况增加，為樓市提供新一波購買力。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]