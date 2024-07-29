moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

馬泰陽：一手餘貨多 續搶佔購買力

標籤：馬泰陽

【明報專訊】本港「全面撤辣」約5個月，住宅物業交投表現向好，當中發展商以貼市價及低價推售一手新盤，搶盡市場焦點。不過，二手交投出現「先揚後抑」的情况，新盤低價銷售策略下，吸納市場大批購買力，難免窒礙二手交投，更遏抑樓價走勢，令上半年整體樓市形成「量升價跌」的格局。

雖然現時本港樓市仍受多個利淡因素影響，包括本港經濟在疫情後「未復元氣」等，但同時亦不乏利好因素，例如美國息口見頂，並在年內勢在必行減息，而本港政府積極吸納人才，亦會帶動本港物業需求。

此外，現時新盤供應量依然充裕，截至6月底累積的餘貨單位約達2.19萬個 ，雖然在「撤辣」後市場吸納了不少的餘貨新盤，但同時發展商亦積極推出多個全新盤，故「舊餘貨」一邊減少，而「新貨」即時補充，因此，相信短期內新盤戰場仍然激烈，發展商仍會以低價開售，積極去貨，鬥搶客源及購買力，對於有意入市的市民正好是置業良機。

樓價方面，新盤持續低價搶客，購買力側重新盤，二手交投及樓價受壓。事實上，綜合本行資料研究部及土地註冊處的數據所得，今年上半年二手住宅（包括私人住宅及公營房屋）平均每宗註冊金額錄約660萬元，是自2016年下半年後的7年半新低。現時樓市進入「理性期」，相信在減息落實前，住宅物業交投維持平穩，但相信不會出現「撤辣」初期的狀態。筆者認為，新盤將繼續以低價促銷搶佔市場購買力，表現持續亮麗，估計全年新盤成交有望回升至18,000宗水平，按年升幅約七成。市場預料美國聯儲局下半年有望減息，亦將有助帶動樓市向好，相信樓價有望在整固後重拾升勢。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]