新分紅壽險兩年回本 合退休規劃

明報記者 袁國守

投委會不時提醒各位，「退休生活好與壞，在乎規劃與安排！」若想過無憂的退休生活，應盡早儲蓄以讓複息效應充分發揮威力。

其一廣受港人歡迎的儲錢方法，為投保具儲蓄成分的保險產品，例如有分紅成分的壽險；所說的「分紅保單」，即保險公司會向保單持有人派發非保證利益（紅利），讓保單的持有人分享保險公司的利潤。

本港首間網上人壽保險公司Blue上周宣布，將積極拓展經紀渠道，目標於兩年內，引入超過100間保險經紀作為合作伙伴，並推出首個透過經紀渠道銷售的產品，名為WeWealth「 GO息寶 」儲蓄計劃（「 GO息寶 」）。

利用終期紅利增收益 保障期25年

簡單來說，「 GO息寶 」是一份分紅人壽保險計劃，除提供保證現金價值，還可透過終期紅利機制增加收益，保單保障期為25年，可滿足希望長遠財富增值的客戶，亦可用作子女教育基金或退休儲備。

「 GO息寶 」的賣點，為只需短期投入，繳付兩年保費，便享25年的持續財富增值，首5年平均每年保證回報率為4.03%；若計及非保證的終期紅利，在保單期滿時，潛在平均每年總報回報可達5.07%。

除了人壽保障，此分紅保險產品還提供額外保障，如受保人於首5個保單年度內不幸因意外而身故，除得到身故賠償外，還可以額外得到已繳總保費100%的意外身故賠償，每位受保人在所有「 GO息寶 」保單下的合計意外身故賠償上限為12.5萬美元。

入場費方面，「 GO息寶 」的最低年繳保費額（以每張保單計算）為1.25萬美元，折約9.75萬港元；以保費繳付期為兩年計，合共2.5萬美元，折約19.5萬港元。

首5年平均年保證回報4.03%

參考Blue提供的個案，一名40歲女性，希望在退休後環遊世界，並用兩年時間，運用自己的流動資金，投放在儲蓄計劃去進行財富增值，為自己往後的25年作好準備。假設她首兩年保費為25萬美元，保費總額便為50萬美元，即首兩年完結後，保證現金價值50萬美元（100%）；首5年完結，總現金價值為59.7萬美元（120%），即平均每年保證回報率4.03%；當首25年完結，保證現金價值為97.25萬美元（195%），預期終期紅利（非保證）70.95萬美元（141%），總現金價值為168.2萬美元（336%），即平均每年總回報率5.07%。

還值得留意的是，「 GO息寶 」設「雙重保費折扣」優惠，於2024年7月23日至9月30日推廣期內，首年保費折扣最高達6%，以及預繳次年保費折扣5%；保費折扣後，首5年平均每年保證回報率為4.81%，保單期滿時的平均每年總回報可達5.21%。

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[袁國守 退休綢繆]