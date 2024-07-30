九倉系預警見紅 九置：港零售嚴峻 九倉料蝕最多28億 投資物業估值虧損超盈利

明報記者 方楚茵

至於在內地本港發展住宅及投資物業的九龍倉（0004），指上半年的應佔投資物業重估虧損淨額可能超過同期的基礎淨盈利，故預期虧損介乎25億至28億元之間，2023年上半年純利則達6.96億元。儘管有上述情况，九置及九龍倉均表示整體財政狀况仍然穩健。重估虧損乃非現金及未變現的項目。

九置九倉：財政仍穩健

事實上，近年內地及香港樓市低迷，本港經濟、零售更遲遲未見曙光。早前政府統計處公布，5月零售業總銷貨價值臨時估計為305億元，按年下跌11.5%，而投行摩根士丹利更預期在內地訪客增長放緩，以及更多港人離境影響下，今年6月份香港的零售銷售會錄得按年15%跌幅。

前景欠缺光明，本港地產股手上的投資物業多面對重大的重估虧損。像2023年九置雖曾轉賺47.66億元，部分便是受益於投資物業重估虧損在2023年大幅收窄至12億元，公司2022年投資物業重估虧損曾高達148.75億元，但在今年經濟、零售再吹淡風下，2024年上半年料再錄投資物業重估虧損再大幅擴大。

吳天海5月稱經濟需時調整

九龍倉近年更飽受內地及香港樓市低迷，以及內地投資物業估值向下影響，投資物業重估虧損持續擴大，九龍倉在2022年投資物業重估虧損為7.35億元， 2023年投資物業重估虧損擴至16.17億元，今次盈警亦意味重估虧損在上半年再進一步擴大。

受盡本港市民北上消費成風兼內地「個人遊」消費模式改變影響，作為九置主席的吳天海在3月的業績會上曾樂觀表示，「坊間對過夜旅客減少嘅恐慌係過分咗」，北上消費亦只是周期因素。」他更明言，「希望盡快春天到，為香港帶來一番新氣象」，而集團去年下半年業績改善，外圍雖有很多未知因素，但「好多嘢清晰咗」、「大家要對香港有信心，（香港）一定掂，好多嘢只是周期」。

他在5月談及本港經濟及零售時，則提到要回到疫情前水平仍需時間，現時本港零售正面對「三高」影響，包括利率高、匯率高及空缺高，本港經濟需時調整，待匯率、利率稍為回落，以及人手增加時，料情况會有所改變。