滬深股通8·19起不再披露南水每日淨流量

通告續指出，以往每日或每月公布的北向交易的買賣盤及筆數，以及其總額和總筆數，於生效日起改為僅顯示總額及成交總筆數。

而目前每日收市後公布十大成交活躍股及對應買賣盤及其總額，亦改為只顯示包括交易所買賣基金在內、十大成交活躍股成交總額，再無法計算個股淨流入或流出情况。

彭博：外資本月淨沽A股300億

彭博報道指出，過往內地投資者信心受外資流出而受到打擊，內地當局希望透過更改有關交易資訊披露，以提振內地投資者的信心。彭博引述數據指出，本月至上周五（26日），外資於A股的資金已錄得300億元人民幣的淨流出，雖距離本月結束尚餘數日，但已為去年10月以來淨流出量最多的月份。今年外資淨流入A股曾在5月中累計增至約960億元人民幣，惟之後外資反覆流出，至上周五累積流入額已減至少於100億元人民幣。

通告提到，而外資於A股個股的持股量，將由以往每日公布上一交易日的持股信息，改以季度形式每季公布截至上季末的持股量，並於每季第5個滬股通交易日公布。