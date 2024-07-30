鍾睒睒連續3日增持涉逾億 農夫山泉仍逆市挫險守30元

透過養生堂吸納 增持至64.3%

農夫山泉股價曾在5月高見近48元，7月起陸續捱沽，現時已回落至約30元水平。公司於7月9日公布，鍾睒睒基於對公司價值的認可及未來整體業務發展及增長潛力的信心，計劃未來6個月內動用不超過20億元增持，公司仍將維持已發行股份的足夠公眾持股量。鍾睒睒通過旗下控股公司養生堂於7月9日斥資1.18億元買入350萬股後，再於7月24日（上周三）至26日連續3日增持H股，場內累計增持350萬股，涉資1.07億元，令鍾睒睒持股增至近32.4億股或64.34%。

資料顯示，養生堂於7月24日增持110萬股，每股平均價為30.705元，涉資3378萬元；7月25日以平均價30.601元買入57萬股，涉資1744萬元；7月26日以平均價30.528元買入183萬股，涉資5587萬元。

中金料收入高單位數增長

大行中金上周發表報告，預期農夫山泉上半年收入按年有高單位數增長，主要由茶飲和果汁表現所帶動，不過包裝水銷售短期受壓，維持「跑贏行業」評級，目標價45元。