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淘天改變徵費模式 阿里升5% 券商料有利用戶管理收入表現

【明報專訊】阿里巴巴（9988）旗下淘天集團將於今年9月起，淘寶天貓完成交易後向賣家收取0.6%的基礎軟件服務費，取代原有徵收的固定年費模式，相關變動已於上周五通知商家。淘天最新舉措獲大行唱好，富瑞預期將有利用戶管理收入表現（CMR）。阿里昨日表現強勢，收市報76.55元，大升4.72%，成交達56.98億元，更是表現最佳藍籌股。

明報記者 蕭嘉聰

彭博報道指出，阿里是最後一家內地電商平台收取基礎服務費，拼多多（美：PDD）自2020年起向商家收取約商品總價值0.6%至1%的技術服務費，京東（9618）及字節跳動去年起均收取0.6%的費用。

優化「僅退款」策略

此外，阿里日前修改售後政策，毋須商家同意就允許買家「僅退款、不退貨」，最終惹來商家不滿，上周五宣布將改善「僅退款」策略，提升商家售後自主權，減少或取消優質店舖的售後介入。內媒昨報道，淘寶亦將全面改善運費險策略，已就運費險問題與合作伙伴進行多輪磋商，部分政策料於今年9月試行。策略調整後，淘天商家可望獲更多運費險相關補貼，經營成本進一步下降。

富瑞報告提到，阿里將向商家提供更多支持措施，包括年度商品交易總額（GMV）低於12萬元（人民幣，下同）的商家可獲基礎軟件服務費退款；今年9至12月包括奢侈品等約100個類別的服務費上限為60元等。

阿里9月望納港股通

富瑞認為，由於宏觀經濟不確定，近日電商行業趨勢反映，低價之外ROI、GMV及用戶體驗等許多指標亦同樣重要。該行認為，淘寶天貓由9月起以0.6%軟件服務費、取代原有每年3萬或6萬元固定費用，對CMR有正面影響，加上平台將推出更多商家支持措施，料GMV與CMR的按年增長差距將於2025財年下半年收窄。該行預期，阿里有望於8月完成香港雙重主要上市的程序，有機會9月納入港股通，以及繼續執行回購計劃將有利其股價。該行維持阿里「買入」評級，目標價112元。

摩根士丹利認為，淘天集團調整商家經營政策可促進商家與用戶更平衡的發展，為淘天帶來更多變現空間，預期新軟件服務收費將帶動CMR中至高單位數增長。