碧桂園清盤聆訊押後至明年1月

預計10月前公開重組方案

碧桂園的法律代表在庭上申請將案件押後，以處理債務重組，並透露公司預計主要債權人團體將在9月底前就債務條款書達成一致，10月之前向所有債權人公開重組方案，並計劃2025年初尋求法庭批准。

債券持有人的信託人一方則要求押後4個月，並指屆時可以向法庭匯報重組進度。法官陳靜芬最終應要求，把案件押後至明年1月20日。但陳官指出，由於今次涉案的欠債已超過一年，若任何債權人認為重組計劃不符預期，可向法庭申請及早開庭處理。

翻查資料，去年10月建滔附屬公司Ever Credit Limited向碧桂園發出償債書追討16億元貸款，其後在今年2月，碧桂園披露，遭建滔入稟申請清盤。近3年來，眾多房企因債務違約遭入稟清盤，「債王」中國恒大（3333）今年1月底遭高院頒布強制清盤令。