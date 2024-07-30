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碧桂園清盤聆訊押後至明年1月

標籤：經濟

【明報專訊】曾是中國最大內房的碧桂園（2007）在今年2月遭建滔（0148）旗下附屬公司Ever Credit Limited入稟申請清盤後，案件昨日（7月29日）在高院開庭。法官陳靜芬將聆訊押後至明年1月20日再訊，以待碧桂園與債權人繼續商討債務重組方案。此外，庭上透露，案件再涉兩名債權人，分別為債券持有人的信託人及澳門國際銀行（Luso International Banking）。

預計10月前公開重組方案

碧桂園的法律代表在庭上申請將案件押後，以處理債務重組，並透露公司預計主要債權人團體將在9月底前就債務條款書達成一致，10月之前向所有債權人公開重組方案，並計劃2025年初尋求法庭批准。

債券持有人的信託人一方則要求押後4個月，並指屆時可以向法庭匯報重組進度。法官陳靜芬最終應要求，把案件押後至明年1月20日。但陳官指出，由於今次涉案的欠債已超過一年，若任何債權人認為重組計劃不符預期，可向法庭申請及早開庭處理。

翻查資料，去年10月建滔附屬公司Ever Credit Limited向碧桂園發出償債書追討16億元貸款，其後在今年2月，碧桂園披露，遭建滔入稟申請清盤。近3年來，眾多房企因債務違約遭入稟清盤，「債王」中國恒大（3333）今年1月底遭高院頒布強制清盤令。