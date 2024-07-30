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喜力蝕8億 為潤啤減值74億 指因憂內地消費需求弱 股價挫一成

【明報專訊】僅次於百威英博（AB inBev）的全球第二大啤酒製造商喜力 （Heineken） （荷：HEIA）表示，市場對內地消費者需求的擔憂，影響了喜力持股的中國最大啤酒商華潤啤酒（0291）的估值，喜力為此將相關持股減值8.74億歐元（約74億港元），導致今年上半財年虧損9500萬歐元（約8億港元），相比去年同期利潤達11.6億歐元（約98億港元）。喜力昨收報81.5歐元，跌幅達一成，股價接近52周低位。

喜力於2018年以243億港元，購入華潤啤酒母企——華潤（啤酒）有限公司40%股權，使喜力能與中國分銷網絡合作，開拓中國啤酒市場。由於華潤（啤酒）有限公司持有潤啤約51.67%控股權，令喜力對潤啤間接持股20.67%。以潤啤股價周一收報23.8港元計算，喜力的間接持股價值，由入股時的234億港元，跌至目前接近160億港元，差距與減值規模相若。

CEO：減值屬技術調整

喜力入股時，中國消費市場正蓬勃發展，但在疫情封鎖及房地產危機後，消費支出仍未恢復。喜力行政總裁Dolf van den Brink表示，資產減值是一項「技術調整」，不能公平地反映基本表現。

高盛策略師近期建議投資者沽出中國銷售額佔比較大的歐洲股票。百達資產管理（Pictet Asset Management）多元資產策略師Arun Sai表示，歐洲企業在本業績期再次發布預警，表明中國消費需求弱於預期的風險。

美消費低迷 歐市場競爭大

不過除中國市場以外，喜力在歐洲及美國市場也存在擔憂。van den Brink表示，美國市場持續低迷，「我們對消費者信心保持謹慎，尤其是北美和歐洲等已開發市場」。喜力指出，已開發市場的消費者信心和經濟信心仍低於歷史均值以下，加上北歐和西歐近幾周天氣較涼，市場競爭加劇，6至7月包括歐洲國家盃在內的大型體育賽事，未能大幅提振啤酒銷售。巴克萊指出，由於市場競爭激烈令促銷的開支增加，歐洲市場的利潤僅增0.2%，遠低於預期的15.1%增幅。

在非洲及中東市場，匯率及通脹亦為利潤帶來隱憂。喜力表示，通脹及貨幣因素，將抵消大宗商品和能源價格下跌的好處。

營業利潤增長預測遜預期

喜力上半年的啤酒銷量（包括喜力同名品牌，以及Amstel、Red Stripe、Sol及Desperados等逾300款啤酒）的有機增長（organic growth，靠自身營運而非併購的增長），較去年同期高2.1%，遜於分析師預期的3.2%增幅。期內營業利潤為20.8億歐元，有機增長12.5%，低於分析師預期的13.2%增幅。

喜力將全年營業利潤增長預測，上調至介乎4%至8%。該公司此前預計，全年營業利潤將錄得低個位數至高個位數百分比增幅，但最新預測仍略低於分析師預期。喜力表示，優質啤酒的銷售，以及零酒精啤酒Heineken 0.0的強勁表​​現，使其有信心在墨西哥和南非等市場進行投資。

（綜合報道）

[國際金融]