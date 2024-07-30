moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

特朗普承諾若當選 撐美成比特幣大國

【明報專訊】美國共和黨總統候選人特朗普在周末的比特幣會議承諾，倘若在11月大選後重返白宮，將使美國成為「全球加密貨幣之都及比特幣超級大國」，計劃以刑事案件扣押的加密貨幣，作為美國政府「戰略比特幣庫存」。此消息提振了比特幣的投資情緒，加上受美聯儲的減息預期推動，根據彭博社的數據，比特幣昨晚曾逼近7萬美元關口，創6周高位，不過午夜前獲利盤湧現，比特幣回落至6.8萬美元以下。

市場押注美聯儲9月起逐步減息之際，部分交易員同時押注美聯儲有可能大幅減息，以防美國經濟突然下滑，促使美聯儲激進減息。美國國債價格已連續第3個月上漲，債息下行，市場已充份反映美聯儲今年底前至少減息兩次、每次減息四分之一厘的預期。在衍生品市場，部分交易員甚至押注美聯儲在9月一次過減息半厘，又或提早在本周減息。

日圓淨空倉錄13年最大跌幅

雖然這並非市場主流預期，但這種猜測已有所升溫。迹象顯示，美國企業和消費者正感受到利率高企的壓力。紐約聯儲銀行前行長杜德利（William Dudley）此前曾呼籲美聯儲7月啟動減息，不過有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，美聯儲本周不大可能減息，但通脹和就業市場的變化，應該會促使美聯儲官員發出9月減息的信號。市場等待美聯儲、英倫銀行及日本央行本周的議息結果，以及微軟等重磅科技股本周公布業績，美股三大指數早段輕微下滑，道指跌近100點。

此外，市場不排除日本央行本周加息，套利交易失寵，對冲基金的沽空日圓倉位大減。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，在截至7月23日的兩周內，日圓淨空倉合約減少56,639張，是2011年初以來最大跌幅。互換交易員預計，日本央行周三加息的可能性約為50%。

（綜合報道）

[國際金融]