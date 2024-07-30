龐寶林：香港是中國Sandbox的機遇

虛擬資產、穩定幣、Web2、Web3、代幣化等乃另一巨大板塊，旨在推動香港全面數碼化配合國家和自身發展，否則舉步為艱，以代幣化為例，除把實體數碼化增加效率和降低成本外，未來亦可把更多資產數碼化，從而降低投資金額、費用及達致普惠金融等，小型或散戶投資者可獲得同等投資機會，投資者教育更普及，香港才可以推出更多創新金融產品，達到新質金融目標。

為配合ESG發展所需，發行綠色債券為香港重要選項之一，香港特區政府早前發行綠色零售債券，旨在讓市民可參與綠色和可持續金融市場，直接為綠化香港作出貢獻和分享香港可持續發展所帶來的成果；接着利用代幣化發行零售債券作為成功例子，故香港發行綠色債券全球居首，亦為香港金融業非常重要及嶄新的金融產品，領先全球。

設法發揮數據交易價值

現時中國所收集的數據應為全球之最，除因人口眾多外，數據內容覆蓋全面及非常可靠，足見中國持有的數據頗具價值，但如何把中國數據充分發揮其價值？眾所周知，最近Tesla電動車獲得上海政府允許，可以把在中國所收集的數據用作「全自動輔助駕駛（FSD）」，立即為Tesla股價帶來正面刺激作用及反映數據價值。

市民大眾的數據被電腦、電話或互聯網等企業收集，卻不獲任何金錢（回報），這些平台利用市民大眾的資料吸引流量，藉此大賣廣告謀利！但未來香港推出Web3，配合Smart Contract及Blockchain，客戶可以自由參與出售個人數據及獲得收入。

現時中國或全球最有用的數據分別為醫療數據、個人金融數據及情感數據等，但情感數據不容易獲得，許多企業則欲得個人醫療數據，並綜合和透過這些數據了解市民大眾的身體情况及相關資訊，從而構造成一個大模型，協助於衣食住行及運動等方面為各位建立良好的生活模式，降低發生嚴重疾病機會、減少保險公司賠款等，故近年來保險公司等十分願意花費購買這些數據，如數據公司可把相關收入按合理比例回贈予參與的客戶，即客戶可透過提供個人數據而獲利。

最近中國一所醫院和歐洲其中一個國家醫院合作，雙方逐步把1000名病人7年有用數據互相交換，這所中國醫院或歐洲國家醫院分別再與其本國其他醫院互相交換這些數據，究竟如何衡量這些數據交易價值、估值及促成成交？

香港擁有國際金融中心地位和豐富經驗，應可協助找尋適合的平台和定價方法，還有如何交易、流動性等問題，儘管挑戰非常巨大；若能成功的話，海量般數據勢將產生收入，並可造福社會和國家，甚至全球，值得各位探索數據交易之路！

環境社會及企業管治基準學會主席

[龐寶林 金科育律]