渣打中期多賺5% 上調收入增長指引 提歷來最大規模回購15億美元 股價逆市升5%

明報記者 江陵凱

渣打於昨日中午公布業績後其股價即彈，曾一度高見77.4港元，最後升近5%，收報76.9港元，截至昨晚9時45分於渣打倫敦股價報777.8便士（約78.06港元），較港股收市價再升1.5%。

渣打倫敦股價早段較港再升1.5%

渣打季內財富方案經營收入按年升25%至6.18億美元的紀錄新高，環球銀行業務收入按年升9%至4.88億美元。基本淨利息收入按年升5%至25.6億美元，季內淨息差為1.93厘，較去年同期擴闊0.22個百分點，亦較今年第一季的1.76厘按季擴闊0.17百分點。現時市場普遍預期美國將於9月減息，被問到渣打未來淨利息收入走勢時，洪丕正回應，雖然減息會導致貸款利潤下跌，但仍會增加市場對於貸款的需求，料減息對渣打業務的影響為好壞參半。

為應對未來減息對集團收入的影響，洪丕正指出，渣打於過去幾年一直有作結構性對冲，將有助抵消因減息而導致的收入減少。他亦提到，截至今年6月30日，渣打貸存比率為52.6%的較低水平，意味着該行有能力將部分投資予國債資產或央行儲備金的資本，重新分配至回報率更高的客戶貸款。

季內信貸減值支出為7300萬美元，按年減五成，由於錄得6600萬美元企業及投資銀行業務、中央及因主權評級上調而產生的回撥，部分抵消財富管理及零售銀行信貸減值。洪丕正解釋，於疫情期間有許多主權國家如斯里蘭卡、巴基斯坦及加納等的主權評級均被下降，但該行留意到上述國家的情况有所好轉，因此釋放先前所作的預期信用減損損失。

繼上半年完成10億美元股份回購後，渣打昨宣布開始新一輪的15億美元的股份回購計劃，再連同昨宣布的派發中期息0.09美元後，渣打自去年全年業績以來所公布的股東回報總額達到27億美元，但其派息金額僅為2.3億美元，只佔期內股東回報總額的8.5%（見圖）。

主席：冀派息長期保持穩定增長

被問到會否於股東回報策略中增加派息時，渣打集團主席韋浩思（José Viñals）表示，相對於包括回購在內的整體資本分配總額而言，渣打的普通股派息仍不算多，該行盼派息可長期保持穩定增長。他續提到，每家銀行於回饋股東策略情况均為獨特，當不同銀行決定分配回購或派息回饋股東的金額時，會針對自身不同的投資者基礎作不同的部署。