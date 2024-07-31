moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

外匯基金上半年投資收入千億 減11%

標籤：經濟

【明報專訊】金管局公布上半年外匯基金表現，整體投資收入按年減少11%至1040億元，但按季度來看，首季賺543億元，即次季賺497億元，表現平穩。至於港股上半年扭虧賺66億元，債券賺579億元，惟外匯虧損擴大至163億元。金管局總裁余偉文表示，市場不明朗因素仍在，當局續以保本先行、長期增值原則，謹慎和靈活地管理外匯基金。

港股投資次季扭虧 賺89億

期內外匯基金各項目表現中較顯著是香港股票投資收入，上半年賺66億元（見圖表），相對首季虧損23億元，即次季扭虧賺約89億元。至於其他股票次季收入為115億元，較首季賺363億元少。

另一方面，截至今年6月底，外匯基金的總資產為3.98萬億元，較去年底減少379億元，而累計盈餘為6883億元，較去年底多422億元。外匯基金支付予財政儲備存款與港府基金及法定組織存款的息率為3.7%，上半年相關費用分別為70億元及84億元。

余偉文：受惠通脹放緩

港股錄溫和升幅

金管局總裁余偉文指出，期內大部分主要股票市場均錄得顯著升幅。其中，受惠於主要經濟體通脹壓力逐漸放緩，觸發市場對減息的樂觀情緒，不少主要股票市場指數屢創新高；香港股票市場亦有溫和升幅。債市方面，雖然主要國債收益率回升使債價下跌，但因債息處於較高水平，在計及利息收入後，債券組合仍錄得正回報。整體而言，外匯基金於上半年錄得不俗的投資收益。

他續說，雖然市場普遍認為美國的減息周期將於年內展開，但近期美國的經濟數據走勢欠明朗，美聯儲減息時機和步伐仍然存在變數。環球股市和資產估值在過去數年亦已累積相當升幅。若環球經濟增長放緩或企業盈利轉差，資產價格或會出現較大的波動和調整。此外，地緣政治的緊張局勢，包括俄烏衝突、中東局勢，以及年底美國大選對環球經濟和金融市場的影響均難以預測，市况隨時出現逆轉。

他稱金管局會作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效地維持香港的貨幣及金融穩定。