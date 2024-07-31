港股守17000 成交續不足900億

北水淨沽3.4億

恒指低開43點，其後跌幅擴大，最多曾跌266點，失守萬七關，低見16,971，收市報17,002，跌235點，是4月23日後收市新低。國指及科指均跌1.5%，齊見逾3個月低。大市成交899億元，較上日增加6%。北水早段曾大幅流入16.81億元，惟到午後卻轉流出3.4億元，終止連續兩日流入。

高盛：政治局關注短期挑戰

惟缺行動策略

高盛昨日發表的經濟研究簡報指出，政治局會議強調支持增長的政策主調與預期相若，決策者對短期增長挑戰日漸關注，加上對加碼政策寬鬆及達致全年增長目標的承擔是稍為正面因素，但至今缺乏行動策略，落實則稍為負面。

重磅科網股受壓，騰訊（0700）及京東（9618）跌逾1%；阿里巴巴（9988）跌0.4%；小米（1810）跌3%。政治局會議正式定調「把服務消費作為消費擴容升級的重要抓手」，惟內需服務消費股未見利好，美團（3690）跌逾1%、平安好醫生（1833）跌3%。

恒隆地產（0101）中期純利大跌56%及削減派息，股價一度急瀉15.2%，是1997年10月23日後最大跌幅，收市仍跌11.7%，為表現最差藍籌。其他地產收租股也捱沽，新地（0016）及新世界發展（0017）跌4%；恒地（0012）及長實（1113）跌逾2%。

分析：市場注視匯控業績

料恒指萬七點拉鋸

香港股票分析師協會理事連敬涵表示，昨日市場並無焦點，政治局會議欠驚喜，港股成交淡靜。市場注視今日公布業績的匯控及其回購行動，以及觀望本周美聯儲局及英倫銀行議息結果，以及美科技股業績等，料恒指在萬七點水平，約有二三百點波幅上落。