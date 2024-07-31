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和記電訊中期虧損收窄 股息維持

【明報專訊】和記電訊香港（0215）公布中期業績，總收益按年跌12%至20.58億元，虧損收窄至1200萬元，去年同期虧損1900萬元。每股虧損0.25仙，中期股息維持派2.28仙。

按收益分部劃分，期內客戶服務收益淨額按年跌2%至17.60億元，其中本地服務收益跌7%至14.52億元，漫遊服務收益則升31%至3.08億元。至於硬件及其他產品收益，按年跌44%至2.98億元。

另外，EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）錄得7.28億元，按年相若；資本開支（不包括電訊牌照）按年增加2%至1.66億元。

期內，集團 5G 滲透率按年上升13個百分點至51%。每月後繳客戶流失率由去年同期0.9%升至 1.0%，主要由於企業客戶變動所致。和記電訊指出，透過客戶價值管理措施及保留計劃，大眾市場的後繳客戶流失率保持穩定。

出境漫遊收益回復至疫前96%

執行董事及行政總裁古星輝表示，在出境外遊強勁復蘇所帶動下，出境漫遊收益回復至疫情前96%。同時，集團客戶人數按年增長25%至約430萬，當中儲值卡SoSIM銷量顯著增長，令預繳市場收入躍升48%。

他又表示，期內SUPREME品牌的ARPU（單個用戶平均收入）較集團其他客戶的總ARPU高277%。他又表示，董事會對集團的業務前景樂觀，將繼續致力締造業務增長，以達至全年業績轉虧為盈的目標。