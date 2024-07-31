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歐元區次季GDP初值勝預期 法西增速維持 德意外收縮

【明報專訊】歐洲最大經濟體德國第二季經濟出乎意料收縮，不過法國與西班牙等經濟增幅較預期大，推動歐元區第二季GDP初值按季增長0.3%，增幅與首季一致，較分析師預期高出0.1個百分點，緩和了市場對歐洲可能失去復蘇動力的擔憂，不過經濟增長仍低於歐洲央行預期的0.4%增幅。經濟學家指出，最新GDP數據，輕微增加了歐洲央行在下次9月會議再次減息的可能性。

歐元兌美元昨晚曾跌穿1.08

Pantheon Macroeconomics首席歐元區經濟學家Claus Vistesen指出，從增長風險平衡和通脹軌迹來看，歐洲央行肯定會在9月減息。

瑞士百達資產管理（Pictet Wealth Management）的Frederik Ducrozet指出，最新數據未有改變歐洲復蘇仍具韌力，但不夠蓬勃的形勢，歐洲央行「沒有理由改變」逐步降低利率的方向。歐元兌美元昨晚跌0.1%，曾跌穿1.08。

由於對設備和建築的投資減少，德國第二季GDP初值按季跌0.1%。德國研究機構Ifo研究主管Klaus Wohlrabe形容，德國經濟陷入危機，第三季形勢改善的希望渺茫。不過歐元區其他國家經濟保持韌力，法國第二季GDP初值按季增長0.3%，而西班牙按季增長0.8%，兩國增速與第一季一致，並高於彭博社調查的經濟學家預期的中值，抵消了德國經濟收縮的影響。

惠譽：美下半年GDP增速將顯著放緩

歐洲經濟持續復蘇之際，惠譽的報告指出，美國下半年將經濟降溫，實際GDP增速將顯著放緩，但仍將高於衰退水平。惠譽表示，美國利率高企開始影響到就業市場和需求，地緣政治風險也將持續存在，信貸增長和消費者支出已明顯放緩，料這趨勢將在今年下半年持續。

市場等待微軟（美：MSFT）和AMD（美：AMD）等主要科技股周二收市後公布業績，美股三大指數早段個別發展。FactSet的數據顯示，在已公布業績的230多家標普500指數企業當中，約80%的利潤超出預期。

（綜合報道）

[國際金融]