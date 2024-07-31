楊智佳：逢低吸長揸高息股 首選中移動

個股壞消息當中，恒隆地產（0101） 昨日中午公布今年上半年業績，內地、香港物業租賃收入下跌拖累下，基本純利跌22%；中期股息0.12元，按年減少三分之一，派息的減幅比盈利更大，嚇怕一眾本地地產股投資者。恒隆地產股價大跌11.7%，龍頭股新鴻基地產（0016）亦挫4%，恒基地產（0012）跌2.7%。

目前藍籌股當中，股息率5厘以上的股份剛好佔一半，相比美股標普500指數的500隻成分股，只有19隻股份的股息率高於5厘，而美股市場更須繳交30%股息稅，若扣除股息稅後，實收股息率達到5厘的標指成分股更只得兩隻。因此，高股息、不收股息稅是港股市場很重要的賣點。

經濟進低增長期 料上市公司削派息續現

港股市場估值低迷，投資者對於港股盈利增長能力的信心不足，高股息才能吸引愛買廉宜股票的投資者。港股藍籌股有41隻股息率高於5厘的股份，不少屬於周期股性質，包括地產股、銀行股、資源股等。不過，內地、香港經濟進入低增長期，有可能削弱上市公司的盈利能力以至派息能力，是次中期業績，可能會見到不少上市公司削減派息，假若股息由安全變為不安全，股價自然大幅下挫。因此，類似恒隆地產因削減股息而導致股價大跌的情况，估計會接連出現。

投資者希望透過持有高息股受惠美國減息潮，並同時亦要避開派息受經濟周期波動影響的高息股。至於今次業績期減派息風險最低的高息股，非電訊股莫屬，其次便是三桶油當中的中海油（0883）、中石化（0386）、銀行股匯控（0005）。至於內銀股向來不派中期息，自然屬低風險。上述股份於是次業績期的下跌風險偏低。

昨日中國聯通（0762）受到大行野村將評級由「買入」下調至「中性」所拖累，股價跌3%，野村憂慮聯通互聯網業務受經濟增長放緩拖累，預計服務收入增長將遜於同業。聯通的市盈率9.5倍相當於中移動（0941）的九折，惟中移動派息相對慷慨，股息率高達6.6厘，又比聯通的5.6厘高。中移動踏入7月股價調整，作為龍頭，看不出吸引力會遜於聯通。若作為逢低吸長期持有的高息股對象，中移動始終是首選，持貨者繼續守住亦沒問題。

Nvidia周內或下試上周低位

港股投資者憂慮高息股減派息，美股投資者則憂慮大型科技股收入、盈利增長放緩。微軟（Microsoft）（美：MSFT）及Meta（美：META）分別於周二及周三收市後公布業績，同時會公布第三季收入指引，假若生成式人工智能（AIGC）為大型科技股帶來的變現潮出現放緩，第三季收入指引有可能率先體現出來，微軟及Meta正正是去年搶購Nvidia（英偉達）（美：NVDA）AI GPU的最大戶，兩家公司的收入指引將會左右Nvidia短期股價表現。

假若微軟及Meta的業績指引偏弱，Nvidia股價亦難守住上周低位106美元水平，如欲吸納Nvidia，不妨先觀察微軟、Meta的業績再作決定。以納斯達克100指數及Nvidia股價一浪低於一浪走勢來看，周內有可能再下試上周低位。

[楊智佳 還看今朝]