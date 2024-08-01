的士無現金支付仍待數字政策賦能改革

無現金支付的便利性是全球大部分市民和旅客青睞網約車的主要原因之一。然而，在香港，在網約車合法化的問題仍然未解決之際，的士無現金支付問題正影響了香港作為旅遊城市的競爭力。在這個背景下，香港的士行業仍然依賴傳統的現金支付方式，當中存在許多問題，包括費用調整的不便和車資計算的爭執。這種傳統方式與科技應用的融合程度明顯不足，與其他國際城市的差距也逐漸凸顯。

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香港的士行業的數位化轉型挑戰

最近，愚公乘坐了剛推出不久配備可綁定乘客手機App的電子咪表的士，希望體驗自動化的手機車費支付流程。然而，目前的士咪表缺乏能以新價格的出現而自動調整收費的功能，當我下車時，我和司機卻花了超過1分鐘來計算並嘗試用各種方式補足加價的部分，感覺弄巧反拙。儘管系統成功在我綁定到支付工具上自動扣除了士咪表顯示的費用，我仍需以其他模式支付差價。

這一事件再次證明了香港在科技應用方面缺乏足夠的創新，在的士調整新收費的時候仍依賴近百年來的傳統方式。要求車主按過去百多年的運作模式一樣，把的士開到運輸署特許務供應商排隊接受「小驗」，繳付並不便宜的服務費，花上長達半天時間才能接受以人工打開咪表去調整新收費。

停留過時的手動調整模式

在科技飛速發展的今天，智慧化與自動化成為主流趨勢，但香港的士業卻仍停留在過時的手動調整模式而不是利用科技以遠程統一更新價格，不但造成部分的士資源被閒置，更凸顯了香港在科技應用的落後。

相比之下，其他城市的士行業已廣泛應用科技，實現自動同步更新收費標準，提供更有效率、更智慧的服務之外，的士的實時收費情况也能被上載到監管機構的數據庫上 ，對稅收的覈算、公開數據的分享及防止濫收車資等領域也有正面的影響。

周邊城市的士業已廣泛應用科技

香港的士業仍依賴手動調整車費的對照表，這種做法有諸多問題。其中，可能引發司機與乘客的紛爭，甚至為不法司機提供篡改對照表欺詐乘客的機會。為解決這些問題，香港的士行業必須緊跟科技潮流，推動智慧化升級，引入自動同步更改收費的系統可減少人為干擾，提高收費透明度和公正性，避免出現糾紛和欺詐行為。要知道，智慧化方式不僅提升了服務品質，還增強了競爭力，使乘客、司機甚至整個城市受益。

作為國際大都市，香港應與時俱進，積極引入科技，提升的士服務的智慧化水準。唯有透過不斷創新與改革，香港的士業才能與國際接軌，更能滿足現代社會需求，為乘客提供更便利、更有效率的出行體驗。

部門整合推動政府數字化政策

去年特首施政報告中提出的一項新舉措——成立的香港政府數字政策辦公室，為這個問題燃點了新的希望。數字政策辦公室的成立宗旨在於推動政府內部和不同界別以數據為基礎的政策，提升政府效率和服務水準。對於香港士業的無現金支付問題而言，這個辦公室正是發揮其作用的絕佳時機。以數字化手段整合對的士無現金支付有影響力的相關部門，如負責的士發牌的運輸署、負責無現金支付的金融管理局、負責收取稅款的稅務局、負責分析和發布的士營運資訊的統計署，甚至制定和推動旅遊政策的旅遊發展局等相關部門，為解決這一問題提供了最理想的範本。

期盼香港的士業能在數字政策辦公室的智慧城市政策的驅動下加速科技應用步伐，擺脫傳統桎梏，實現更智能、更便利的服務模式，為城市發展注入新動力。

智慧化系統減少錯誤提升品質

數位化支付的潛力正在逐漸展現，但也凸顯了傳統調整方式的弊端。 技術的更新換代需要行業主體積極擁抱變革，尤其是在調整費用等方面，智慧化系統的引入將有助於減少人為錯誤和爭端，提升服務品質。

香港的士業在數字化轉型的道路上仍有許多工作要做，但這也是一個充滿潛力和機會的過程。 希望產業能積極擁抱變革，加速科技應用步伐，迎接數位時代的挑戰，為香港城市發展注入新的動力。

陳家豪

雲端與流動運算專業人士協會會長

香港數字金融協會聯席會長

智慧城市聯盟金融科技委員會主席

香港新興科技教育協會副會長

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