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活在灣區：深圳租樓宜避開旺季 網上先搵盤

【明報專訊】隨着愈來愈多港人假日北上消費，部分港人開始考慮在內地租樓作度假之用。要避免租「貴」樓，應先做足功課，了解當地租金水平，並親身觀察當區交通及環境，於方便程度與租金之間取得平衡，再鎖定心儀小區，到區內大型地產代理查詢附近租盤。

明報記者 劉敬華

北上租樓前，應先要了解內地的租金水平，據58安居客研究院的資訊，深圳上半年每平方米的平均租金為70.2元（人民幣，下同），同期廣州每平方米的平均租金則為54.8元。一般而言，深圳的租金較廣州、中山及珠海為高，但對於大部分假日北上消費的港人而言，往返深圳的交通時間相對較短，為較多港人的心儀租盤地區。

分析：可待9月後或近12月部署

若選擇於深圳租樓，宜避開深圳的租樓旺季。據了解，當地的租房旺季一般在春節後的2月至4月份，以及畢業季的6月至8月。據深圳貝殼研究院的研究指出，步入今年6月下旬，深圳租賃市場旺季展開，來自高校畢業生的租房需求增加，加上市內活躍的轉租需求，單計6月17日至23日期間租房成交量上升20.9%，該研究院更預期今年7月至8月高校畢業生租房需求將繼續上升。意味有意於深圳租樓作度假之用的人士，可留待9月後，又或待至接近12月再考慮。

儘管目前仍處於深圳租樓的旺季，不妨趁現階段先了解各區租金概况，可利用內地的網上搵樓平台，如安居客、貝殼找房等。根據安居客於7月底的資訊，深圳整體一房住宅的平均租金約1680元（見表1），兩房住宅的平均租金約4800元；區域方面，較受港人歡迎的福田區平均租金相對較高，一房住宅平均租金約4100元，兩房住宅平均租金約7000元；而龍華、寶安及龍崗等對北上港人而言較遠的區域，租金相對較低，此3區的一房住宅平均租金均為1500元，兩房住宅平均租金則介乎3300元至3680元。

平均呎租方面，因內地以「平方米」為單位，每1平方米約為10.764平方呎。參考全國房價行情網數據，福田區今年6月掛牌出租住宅每平方米的平均租金為124.28元（見表2），換算為平均呎租約11.55元，龍崗區每平方米的平均租金為64.16元，換算為平均呎租約5.96元。當然，租金只是其中一個指標，還要考慮交通、小區環境及其他生活配套，宜於方便程度與租金之間取得平衡。

選擇大型中介公司 助釐清租約內容

倘若已選定心儀小區，物色內地租盤時，宜選擇信譽良好的大型連鎖地產代理，一般應較自行透過網上租房平台直接與業主接洽穩妥，因較具規模的房地產中介公司大多有專門程序核實物業的情况，並可助租房雙方釐清租金及各項雜費，並可提供條款清晰的家具電器清單讓雙方確認，減低租房雙方發生不必要的誤會及爭拗。

應親身睇樓 核實出租人身分

參考網上港人分享的北上租屋心得，租屋需親力親為到場睇樓，勿僅依靠觀看網上視頻，覓到心儀單位時，應核實出租人的業主身分，並釐清租金內容，因內地租金不一定包括管理費，租戶有機會於每月支付租金外，還要支付管理費、衛生費、網絡費、水費、電費及煤氣費等。

至於租期，內地租房一般以一年為租期，押金大多為兩押一付（付兩個月房租作押金，再支付一個月租金），也有部分租盤可接受一押一付。簽約前，應問清楚押金安排，並與出租人就提前終止租約及對房屋維修等事項達成協議，釐清違約責任和違約補償標準，並寫入租約中；簽約時，必須仔細看清租約條款，若有不合理條款，應要求出租人即場刪除，如出租人拒絕刪除，宜另覓租盤，以保障自身權益。

[活在灣區]