艾橋智：續投資業務增收入

覓業務增長機遇 留意併購機會

在祈耀年5年任內，匯控削減虧損的非策略重點業務，增加在財富管理、國際批發銀行業務和亞洲市場的投資。對於上任後業務策略會否有變，艾橋智表示，過去5年他是管理團隊一員，有參與現行策略，堅信現時策略有效，已經能夠交出強勁的財務表現。他將於現行策略繼續發展、加快執行，以可持續方式增加收入，並維持審慎風險管理。

市場亦關注匯控成本控制，第二季營業支出按年增3.48%至81.45億美元，上半年目標基準營業支出按年增7%，匯控重申今年增幅指引為約5%。艾橋智表示會維持成本紀律，上半年成本受表現掛鈎酬勞今年改為平均在全年入帳，去年下半年亦有非經常性徵費開支，在調整上述影響後，今年成本正按照計劃達標。

莊敬行下月任臨時財務總監

匯控同日公布，現任環球財務監督莊敬行（Jonathan Bingham）將於9月2日起接替艾橋智，出任臨時集團財務總監，他不會出任執行董事，現職亦會保留。下任財務總監的遴選程序經已展開，將於適當時候就遴選結果發表公告。

莊敬行於現時的環球財務監督職務，負責匯控對外財務、監管、環境、社會及管治，以及稅務申報。莊敬行於2020年加入匯控前，曾於畢馬威服務20年，最後10年擔任銀行業務合伙人，領導畢馬威與大型國際銀行客戶之間的業務。艾橋智表示，莊敬行擁有卓越的會計和監管專業知識，是擔任臨時集團財務總監的傑出人選。