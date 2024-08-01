moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒生不良貸率升至5.3% 股價挫6%

標籤：經濟

【明報專訊】恒生銀行（0011）昨公布截至今年上半年的中期業績，受惠於期內預期信貸損失（ECL）按年減少22%，以及淨利息收入按年升1.9%帶動，純利按年略升0.7%至98.93億元（見表），宣布派第二次中期息1.2元，較去年同期1.1元高約9%。但因高息環境下對本港商業房地產（CRE）客戶資金流受壓，不良貸款率比較去年底升2.49個百分點至5.32%。恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，隨着利率回落及經濟持續復蘇，預期港CRE客戶的現金流壓力將有所減輕。

商業房產客資金流受壓

受不良貸款比率有上升迹象影響，恒生昨日中午公布業績後股價即挫，一度低見95.8元，最後跌近6%，報95.85元，為昨日跌幅最大的藍籌股。恒生銀行財務總監兼執行董事蘇雪冰表示，會探索包括回購或加派股息、甚至特別息的所有可能性以回饋股東。施穎茵補充，其着重點為恒生仍然維持長遠對股東的回饋，在於採用哪些方式將於未來評估。

CRE貸款大部分有抵押品 影響微

至於本港CRE貸款質素，恒生銀行風險監控及合規總監謝家慧表示，截至今年6月底，恒生於香港CRE貸款額達1400億元，佔該行總貸款額約16%。港CRE貸款組合有超過三分之二有抵押品。至於其餘佔比的貸款涉及上市公司，其收入來源多元化，信貸表現十分好，當中九成屬投資級別。

謝家慧續稱，有關本港CRE的貸款價值比率（LTV，指貸款金額和抵押品價值比例）維持健康，當中屬於違約級別港CRE貸款的LTV均低過60%，至於屬於次級別種類的港CRE貸款，其LTV則低過50%，她同時亦預期恒生今年全年預期信貸損失（ECL）會低於去年全年的水平。

施穎茵指出，恒生對本港長遠發展充滿信心，而地產業為本港經濟發展的重要支柱，多年以來面對過不同的經濟周期，並展現出韌性，恒生將繼續支持本港CRE行業發展。她續稱，由於有關港CRE貸款大部分均有抵押品，對恒生財務表現影響不大。