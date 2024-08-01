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港股升341點 成交重上千億 北水回復流入 錄23億淨買

標籤：經濟

【明報專訊】日央行加息，日圓反覆升值，美匯走弱，帶動人民幣走高，內地與香港股市昨天齊做好。上證、深成、滬深300均創一周高；港股在7月最後一個交易日曾升最多2.34%，創逾兩周最大升幅，收市升341點，報17,344點。升市下成交重上千億元，創逾兩周高。總計全月，繼「六絕月」跌361點後，7月亦跌374點，未能成功「翻身」。但分析預期港股8月份走勢會稍為做好，惟反彈幅度就要視乎資金入市態度。

恒指昨高開67點，早段升幅曾縮窄至只有12點，但萬七關有買盤支持，尾市最多升397點，高見17,400，收報17,344點，升穿10天線（現處約17,322點）；大市波幅近400點，見個半月最多。國指升2%；科指升3%。

騰訊獲北水淨流入21億

大市成交1188億元，較上日增加32%，是7月12日後最多。北水全日流入達22.9億元，終止單日流出。北水淨買入最多的個股是騰訊（0700），淨買入達21.44億元；其次是中行（3988）及美團（3690）。淨賣出最多的是盈富基金（2800），淨沽達17.24億元，盈富全日成交達108億元，為成交榜首位；其次是南方恒生科技（3033）及匯控（0005），淨沽分別達10.53億元及4.31億元。

藥明系科網股做好

匯控次季稅前盈利增1%勝預期，同時再斥30億美元回購，績後股價升幅擴大，收報69.95元，升4.6%。不過旗下恒生（0011）績後股價由升轉跌，全日跌5.7%，更失守100元大關，為表現最差藍籌。

藥明系做好，藥明生物（2269）升9.7%，藥明康德（2359）升7.4%，為表現最好兩隻藍籌。重磅科網股亦做好，騰訊及美團升逾2%；小米（1810）升逾3%。

大眾公用曾大升20% 收市倒跌23%

連日上升的的大眾公用（1635）昨股價大幅波動，一度高見2.79元，大升19.7%，之後掉頭向下，收市跌22.8%。公司早前澄清智能網聯汽車仍處實驗階段，對公司基本不產生收入。

分析：料8月恒指稍為做好

獨立股評人郭思治指出，昨日港股表現不俗，重上10天線，預期8月份會有技術反彈，稍為做好，惟上升幅度要視乎資金入市態度，短期阻力位為17,600點至17,800點。他同時提醒，近月港股於月初都表現稍好，但之後資金卻無以為繼，故關鍵要看成交能否持續改善。