諾華誠信稱資金耗盡 退出信資通 即時停信用諮詢機構業務 遣散70員工

明報記者 江陵凱

銀公：盡快銷毁下載個人信貸資料

香港銀行公會署理主席陳紹宗於傳媒電話會議上表示，將盡快完成有關諾華誠信的退場工作，以銷毁其所有從參與信資通所下載的個人信貸資料，目前未有與諾華誠信簽訂服務協議的銀行反映有大問題。

銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會，以及香港持牌放債人公會（行業公會）表示，已委任獨立第三方密切監察相關工作，以保障消費者個人信貸資料的安全，並已就事件知會香港個人資料私隱專員公署。

經是次諾華誠信退出CDS後，CDS參與兩家參與機構餘下平安金融壹賬通征信服務（香港）及環聯信貸（TU）。陳紹宗稱，對諾華誠信退出感到可惜，他表示設立信貸通的目的為避免行業出現「單點失誤」，減低因市場只有一家個人信貸資料服務機構而衍生的營運風險，而該會昨日有與其餘服務機構溝通，表示「應該不會」發生上述失誤的情况。

信資通今年4月底開始提供股務

陳紹宗又指出，當初成立信資通時曾做過盡職審查，於有顧問建議之下才允許3家信貸資料服務機構，加入到CDS內，指出其行業應能支撐到3家機構生存，他強調其為細思熟慮後的決定。

陳紹宗提到，行業公會當初選擇個人信貸資料服務機構加入時，會考量有關機構專業能力、服務水平及相關經驗。至於被問到會否再邀請機構加入到信資通以填補諾華誠信的空缺時，他指該會將進行應有的程序，以決定是否再新增機構。

CDS於去年11月20日起推出試行計劃，並於今年4月26日開始提供服務，旨在為貸方提供多家個人信貸資料服務商的選擇。

諾華誠信由中銀信用卡（國際）前總經理蘇誠信創辦，去年6月獲批成為首家以標準合同辦法引入內地數據的本地機構。

按去年10月諾華誠信向公司註處提交的周年申報表顯示，意大利信貸資料公司CRIF為諾華最大股東，持股約34.81%。而諾華曾於2022年3月時增資擴股，獲新投資者中國大型另類資產管理機構鼎暉投資注資，成為第二大股東，按資料顯示持股比例為21.67%（見圖）。