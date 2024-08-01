日央行意外加息 日圓兌港元曾上5.2算

植田和男放鷹：0.5厘非利率上限

市場對日本於5個月內兩度加息感意外，但植田和男昨於記者會上表示，將利率加至0.25厘可避免頻密調整利率，強調日本實質利率仍低，不會重大拖累經濟，他又稱，日央行未有明確的長期政策路向，如果經濟和物價走勢符合其預測，日本將繼續加息，0.5厘並不是央行所認為的利率上限。植田和男放鷹後，日圓匯價即時抽升，每百日圓兌港元曾升值至5.2，超過4個月高位，每美元兌日圓亦一度重返150關；10年期政府債券收益率升至1.05%，日經平均指數升575點，至39,101點。

日央行聲明提到，即使3月解除了負利率政策，但因工資上漲等因素，物價和經濟仍處上升趨勢，從實現2%物價目標的持續性和穩定性角度出發，認為今次調整金融寬鬆的力度是適當，日央行9名政策委員會委員中只有2人反對加息。植田和男表示，整體薪金的增長勢頭將進一步推高消費和通脹，而弱日圓推高進口價格，近期的物價受到滙率波動的影響愈來愈明題。然而，日央行昨下調2024年財政年度核心通脹預測，由2.8%降至2.5%，經濟增長預測則0.8%降至0.6%，並維持2025年財年增長1%的預測。

與此同時，日央行決定縮減債券購買規模，每季度減少約4000億日圓，到2026年第一季，月度買債規模將降至約3萬億日圓（約200億美元），但如果認為對日本國債市場的運作有必要，可能會根據中期情况適當修改縮減購債計劃。植田和男認為，分階段減少買債能確保市場穩定，若長期債息大幅上升，將通過增加購債、進行固定利率操作來迅速應對。央行將在2025年6月的會議上討論從2026年4月開始購買日債的指導原則並宣布結果。

分析：料漸進加息 套息交易仍吸引

摩根資產管理環球市場策略師周奐彤表示，日央行的舉措反映日本貨幣政策的重大轉變，旨在逐步縮減央行資產負債表，至於會否進一步引發日圓拆倉潮，周認為，美元兌日圓匯率似乎較受美國貨幣政策的影響，而不是日央行的決定，預計日本將是漸進加息，相信日圓套息交易仍然具有吸引力，她續稱，除非美聯儲大幅降息，否則日圓大幅升值而導致套息交易失去吸引力的情况似乎不太可能發生。