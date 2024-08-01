內地7月製造業PMI跌至5個月低

非製造業PMI遜預期 連跌4個月

從企業規模看，大型企業PMI按月升0.4至50.5；中小型企業PMI分別跌0.4和0.7至49.4及46.7，均繼續處於收縮區間。至於按分類指數劃分，生產、新訂單和供應商配送時間的指數均按月下跌，分別跌至50.1、49.3和49.3，其中生產指數為去年5月後新低。趙慶河指黑色金屬冶煉及壓延加工等產業生產指數及新訂單指數均低於臨界點，產需釋放相對不足。

趙慶河又稱，受市場需求不足和近期部分大宗商品價格下降等因素影響，主要原材料購進價格和出廠價格的指數分別為49.9和46.3，按月下降1.8和1.6。值得留意是，7月生產經營活動預期按月跌1.3點至53.1，為2022年12月後新低。

新出口訂單連續7個月收縮

非製造業PMI方面，建築業連跌3個月至51.2，為去年7月後新低；服務業亦連跌兩個月至50，為今年新低，另外，服務業新訂單指數連續15個月處於收縮區間，新出口訂單也連續7個月收縮，或將增加未來幾個月經濟下行壓力。

中國上月進口數據已顯示中國內需較疲弱，進口由5月升1.8%轉至6月跌2.3%，有分析稱內地消費及出口前景不明朗或遏抑廠商進口生產原料的意欲。中共中央政治局周二（上月30日）召開會議，強調要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的着力點要更多轉向惠民生、促消費，要多渠道增加居民收入，增強中低收入群體的消費能力和意願。

ING銀行大中華區首席經濟師宋林稱，過去3個月PMI數據疲弱，加上即將向中國電動車等產品加徵關稅，工業活動未來幾個月或會有所放緩。在消費信心仍然低迷下，市場需看到下半年由國家主導的投資有所加速，以實現全年5%的GDP增長目標，例如政治局會議指將加快專項債發行使用進度，用好超長期特別國債。