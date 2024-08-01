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星巴克銷售續跌 受累中美市場倒退

【明報專訊】全球最大咖啡連鎖店星巴克（Starbucks ）（美：SBUX）在主要的美國及中國市場銷售持續疲軟。在截至6月底的第三財季，全球可比銷售額減少3%，這是繼第二財季下跌4%後，連續第二季可比銷售倒退。星巴克將問題歸咎於「消費者趨於審慎的環境」，不過由於銷售跌幅大致符合預期，避免了部分市場人士憂慮的更壞情境，星巴克股價早段升4%。

稱內地價格戰犧牲盈利能力

星巴克第三財季的美國市場可比銷售額下滑2%，而中國市場的可比銷售額更下滑14%。中國市場的交易數量，以至每宗交易的平均金額，均有所下跌。星巴克形容，中國市場競爭加劇，推動了「前所未有的門市擴張和大眾市場價格戰」，犧牲了其銷售額和盈利能力。星巴克表示，正為中國業務尋求潛在的技術、房地產及供應鏈合作伙伴。

整體來說，星巴克第三財季收入跌1%至91.1億美元，淨利潤為10.5億美元，低於去年同期的11.4 億美元。迄今為止，美國餐飲連鎖店的季績整體較弱。消費者近期的非必要支出受壓，令餐飲行業面臨壓力。此前麥當勞（美：MCD）亦公布，次季全球同店銷售收入下跌1%，是13季以來首次下滑；美國市場次季同店銷售亦跌0.7%。

消費市道轉弱，法國化妝品巨頭歐萊雅（L'Oreal）次季收入按年增幅亦放緩至5.3%，遠低於首季的9.4%增幅。包括中國在內的北亞市場，次季收入按年倒退2.4%，跌幅大於首季的1.1%。歐萊雅將中國市場收入倒退，歸因於去年同期的高基數對比，加上消費者信心持續低迷。

（綜合報道）

[國際金融]