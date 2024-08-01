美據指豁免日韓荷對華晶片限制 ASML升11%

【明報專訊】路透社消息稱，美國對華實施的半導體設備出口管制，將豁免盟友日本、韓國及荷蘭，意味荷蘭光刻機巨頭ASML（美：ASML）、晶片設備製造商東京威力科創（日：8035）等，將不受美國管制措施的影響。晶片設備股昨集體上漲，ASML在荷蘭開市升11%，創2020年3月以來最大盤中升幅。東京威力科創昨收市升7.4%，創2月以來最大升幅。生產矽切割工具的Disco Corp.（日：6146）昨股價升5.8%。生產清潔晶圓和晶片封裝設備的 Screen Holdings（日：7735），股價更升9.2%。
受AI儲存晶片的強勁需求帶動，三星電子（韓：005930）次季經營利潤按年增長逾14倍。
三星表示，隨着企業擴大對AI的投資，高頻寬記憶體（HBM）晶片及常規儲存晶片的需求大增，令季度業績強勁，展望下半年，相關產品需求仍將保持強勁。三星電子股價昨升逾3%。
此外，彭博社引述知情人士稱，晶片大廠英特爾（美：INTC）計劃裁員數千人，以降低成本，裁員省下的開支，將用於提升市佔率，並扭轉盈利下跌的趨勢。英特爾目前僱有約11萬員工，這數字不包括那些即將被分拆的部門員工。英特爾正將資源投放於研發方面，以爭取恢復其在半導體行業的領先地位。英特爾股價早段升逾1%。