美據指豁免日韓荷對華晶片限制 ASML升11%

三星經營利潤升14倍 料需求續勁

受AI儲存晶片的強勁需求帶動，三星電子（韓：005930）次季經營利潤按年增長逾14倍。

三星表示，隨着企業擴大對AI的投資，高頻寬記憶體（HBM）晶片及常規儲存晶片的需求大增，令季度業績強勁，展望下半年，相關產品需求仍將保持強勁。三星電子股價昨升逾3%。

此外，彭博社引述知情人士稱，晶片大廠英特爾（美：INTC）計劃裁員數千人，以降低成本，裁員省下的開支，將用於提升市佔率，並扭轉盈利下跌的趨勢。英特爾目前僱有約11萬員工，這數字不包括那些即將被分拆的部門員工。英特爾正將資源投放於研發方面，以爭取恢復其在半導體行業的領先地位。英特爾股價早段升逾1%。

（綜合報道）

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