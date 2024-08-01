楊智佳：A股陷長期慢跌格局

乘着內地A股急反彈，創業板指挾升3.5%，上證綜指上漲2.1%，加上美股AMD（美：AMD）業績沒爆雷，投資者無懼於日本央行意外加息0.15厘，信息大混亂之際，恒指仍能從17,000點關口展開反彈。不過，上述各項重點消息及股市形勢，充其量是好壞參半，加上昨日提及高息股減派息憂慮，稍後可能蔓延至不同股份，預料港股暫時難以擺脫上落市格局，不會突然變得很強勢。

日本央行意外加息0.15厘，短期利率上調至0.25厘；與此同時，日央行每個季度減少購債4000億日圓（折合208億港元），減幅仍很小。日本央行行長植田和男提出，日息0.5厘不會是上限，言論刺激日圓上漲，執筆時美元兌日圓報150.38，圓匯日內上漲了1.55%。

日本加息似乎針對日圓匯價，其實亦有點兒壓抑通脹的需要。日本通脹情况與美國可謂相反，礙於租賃政策傾斜於租客，日本租金升幅低迷，按年僅升0.3%。除租金以外的項目，包括服務通脹按年1.7%，正輕微加速；商品通脹按年3.8%，食品通脹按年3.6%，通脹壓力相比美國連續兩月超級核心CPI（扣除食品、能源、租金）錄得通縮，日本通脹壓力相對大一點，側面反映了日本經濟步向久違多年的持續增長，毋須靠政府開支來推動經濟，於日債高築之下才形成加息條件。目前日本的溫和加息，不會對日本經濟構成衝擊，惟日圓套息交易的優勢頓減，少了借日圓、買美股的誘因，對於美國大型科技股的壓力猶在，投資者短線不會完全放心。

AMD業績未釋疑慮 股價難持續速升

昨日美股市場的AI概念股AMD公布今年第二季業績，每股盈利0.69美元，略勝市場預期的0.67美元。本季收入指引67億美元，較市場預期的66億美元略高。與此同時，該公司將今年AI GPU的銷售目標由40億美元調升至45億美元。執筆時，AMD盤前股價急反彈9%，報151美元。

無論業績以至AI GPU銷售目標，AMD其實表現得平庸，相比今年初時的大行目標差得很遠，只不過股價由高峰回落接近四成，市帳率降至近10年平均的4倍水平，才有反彈的誘因。微軟（美：MSFT）及Meta（美：META）兩名AI GPU大戶，先後暗示AI GPU需求有放緩迹象，AMD的業績不見得釋除疑慮，急反彈過後，與其他大型科技股形勢相若，預料股價短期於低位呈上落格局機會較大，難預期會持續快速上升。Nvidia（英偉達）（美：NVDA）仍會是相比AMD更優質之選擇。

環球股市昨日大反彈的兩項原因，美企業績及日本加息，並非一面倒利好，近期擔心的因素，仍然持續擔心，因此後市仍保持反覆。說回港股方面，昨日一方面受惠A股急彈，惟A股這種「慢跌、急升」的日線走勢，難言利好，原因是投資者用最短時間、最少資金將股價拉高，形成短暫急升，然後拖長派發時間，務求將更多的股票於理想價格沽出，形成長期慢跌，仍未擺脫長期下跌的格局。

九毛九海底撈急彈 仍非吸納時

總括上述消息的分析及股市走勢，港股中短期未見明顯上升的趨向。個股方面，豐厚派息能見度較高的股份仍會佔先，周期消費股份昨日急彈，如九毛九（9922）上漲8%，海底撈（6862）反彈4%，惟此類經濟周期關連度高的股份，目前仍非吸納之時。

[楊智佳 還看今朝]