港銀維持P不變 分析料明年初才降 拆息全線挫 金管局：美減息存變數小心風險

明報記者 歐陽偉昉

昨日港元拆息繼續全線下跌，與按揭相關的1個月拆息報4.4365厘，較周三下跌7.99點子（1厘等於100點子），錄近1個月以來最大單日跌幅（見圖）；隔夜拆息跌90點子至4.2524點，為4個月最大單日跌幅；6個月及12個月拆息亦見逾一年新低。金管局表示，市場預期減息周期可能快將開始，惟減息步伐是否如同預期仍存變數。港元拆息現階段仍處於相對較高水平，往後息率的走勢尚未明朗，續籲市民作置業、按揭或借貸決定時，小心考慮及管理利率風險。

拆息或須降至3.8厘才擬降P

美國利率期貨市場昨預期，至年底減息3次的概率有63.1%，減息兩次概率有27.1%。對於能否帶動港元最優惠利率，在2022年9月加息以來首次下調，上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，按過去經驗，P（現由5.875厘至6.375厘不等）須與1個月港元拆息的差距擴大至3厘，才會帶動P息下調。即使現時銀行為競逐貸款願意提早減P，也料拆息降至3.8厘水平才會開始考慮。

1個月拆息年底前或續企4厘水平

從銀行貸款業務角度，林俊泓指目前本港銀行淨息差約有2厘，因為現時貸款增長較弱，需有足夠淨息差彌補壞帳損失，今年首季港銀特定分類貸款比率按季再升至0.23個百分點至1.79%，認為銀行希望維持息差在現行水平。以現時美國減息兩至3次預期，認為至明年初才首次下調最優惠利率0.125厘的機會較大。1個月拆息自7月18日高位以來，累跌24.71點子，他預期至年底仍會維持在4厘水平，企業仍會面對較辛苦的營商環境。

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇預期，若美國通脹、經濟增速、勞工市場放緩趨勢未來不變，預期聯儲局或於9月減息25個基點後，11月或12月再考慮減息。今年聯儲局累計減息幅度或有限，預期下半年港元利率或仍然處於偏高水平，隨着美國減息次數增加，明年港元利率可望進一步回落。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，雖然預期年內美將減息0.5厘，惟過去加息周期P息加幅較美息少4.375厘，現時P息水平未必需即時跟隨美息下調，而現時1個月拆息亦高於實際按息，資金成本仍高，按息暫未有即時跟隨美息回落條件，預期P息及按息今年內仍在現行水平橫行，今年底或明年初啟動本港減息周期，屆時本港按息有機會回落至4厘或以下。