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鮑威爾：最快9月減息 不會一次過降0.5厘

標籤：經濟

【明報專訊】6月以來美國通脹、就業數據加快放緩，市場普遍預期美國將在9月啟動減息，聯儲局主席鮑威爾亦在議息後記者會表示，最快可能在9月19日的議息會議減息。他指不少公開市場委員會成員認為美國經濟已接近合適減息位置，最終取決於整體經濟數據、不斷變化的前景，以及在增強通脹放緩信心和保持勞動市場穩固之間作出風險平衡。鮑威爾表示，第二季數據增強了聯儲局對通脹可持續向2%目標邁進的信心，他另排除一次過減息0.5厘的可能。

聯儲局7月議息聲明用語較6月明顯轉變，由通脹「仍然高企」，轉為「有些高企」，達致2%通脹目標由取得「漸進」進展，轉為「進一步」取得進展。相對而言，聯儲局將更多焦點轉向就業，就業增長由「仍然強勁」轉變為「溫和」，失業率仍低但加入「已經上升」，委員會由「高度關注通脹風險」，轉變為「同時關注通脹和就業的雙重任務」。鮑威爾表示，勞動市場穩健但招聘正在放緩，失業率4.1%見2021年以來高位，不過現水平仍在低位，裁員規模不大。

摩通料9月及12月各減息一次

摩根大通資產管理全球市場策略師Raisah Rasid預期，聯儲局將於9月和12個各減息一次，並在明年減息4次。她認為本月聲明顯示當局將在9月會議討論放寬貨幣政策，當局關注重點，由單純關注通脹風險，轉變為充分就業和物價穩定，並提及失業率有所上升。總體而言，該行預期聯儲局在評估整體經濟數據時，將保持耐性，謹慎行動。投資者應同時警惕，經濟增長大幅減慢、地緣政治不確定性影響經濟的潛在風險。

不過，普徠仕多元資產部門資本市場策略師Tim Murray認為，市場預期聯儲局9月開始減息或過於樂觀，此前美國仍有兩次通脹數據公布，投資者應留意有可能不及預期。若經濟趨勢一如預期，Tim Murray料聯儲局會在9月減息一次，未來6個季度每季減息一次，直至2026年3月聯邦基金利率降至3.5厘。