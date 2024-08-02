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英減息 匯控倫敦股價較港低3.4%

標籤：經濟

【明報專訊】美聯儲主席鮑威爾明言若數據續配合可望9月減息，市場現預期今年底減息最少四分三厘機會逾七成，惟減息預期對港股刺激有限，恒指全日高低波幅約160點，8月開局收跌39點，成交再次跌穿1000億元。

港股8月開局微跌 高息公用股升

另英倫銀行昨減息0.25厘，英鎊下滑之餘，匯控（0005）及渣打（2888）股價在倫敦交易進一步下跌，較本港收市低3.4%及2.8%。

減息預期下，一眾高息公用股跑出，中電（0002）、煤氣（0003）、電能實業（0006）、長建（1038）及香港電訊（6823）等齊創52周高位。

隔晚美股做好，但日圓急升觸發拆倉，拖累日股一度急跌1400點，加上內地7月財新中國製造業PMI見9個月新低，恒指昨低開16點後雖曾倒升64點，但無力突破，之後一度倒跌96點，最終收報17,304點，跌39點或0.23%。恒指全日波幅收窄至只有161點，是兩周最少，大市成交940億元。國指跌20點或0.34%，收報6086點；科指挫40點或1.1%，收報3476點。

北水淨流入84億 增2.5倍

北水淨流入增2.5倍至83.8億元，令北水流入佔大市比例升至8.9%，是3月22日後新高。三大指數ETF成北水主要買入目標，盈富（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）分別吸資20.05億元、8.32億元及7.92億元。

減息預期增，資金流入高息公用股，電能實業升逾5%，為表現最佳藍籌，與港燈（2638）、長建、中電、煤氣、香港電訊等即市高位均齊創52周高位，高息房託基金領展（0823）亦升3.3%。相反，減息料收窄銀行股息差，銀行股捱沽，匯控跌2.4%，渣打跌2.7%，恒生（0011）挫3.7%，中銀香港（2388）、東亞（0023）跌1%；地產股個別發展。

財新PMI報告續顯示內需疲弱，內需股偏軟，李寧（2331）跌4.5%，安踏（2020）跌3%，周大福（1929）及海底撈（6862）跌逾3%，中升控股（0881）挫逾6%，是表現最差藍籌。

第一上海首席策略師葉尚志表示，大市於周三急彈後出現回吐，成交量亦見跌至不足950億元，較周三減少兩成，顯示資金回流的情况未能持續，後市仍需保持謹慎，隨着各國主要央行調整利率政策，外圍市場的波動正在加劇。