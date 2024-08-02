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DFI中期多賺1.3倍 美心盈利倒退31%

標籤：經濟

【明報專訊】持有美心集團50%的DFI零售集團（前稱牛奶國際）公布截至6月底止中期業績，基本溢利增長1.3倍至7600萬美元，中期息每股3.5美仙，但期內美心集團盈利倒退31%至800萬美元，主要因出境旅遊增加，香港周末市民外出用餐減少、內地消費者信心疲軟所致。

yuu月度活躍用戶近300萬

集團行政總裁Scott Price表示，期內零售環境充滿挑戰，但旗下香港食品業務仍然在市場份額及盈利能力方面取得進展，其中便利店業務取得良好盈利增長，健康與美容業務的強勁表現都展現集團多元化投資組合的優勢。上半年，yuu獎勵計劃持續成長，會員數已超過500萬，當中香港月度活躍用戶接近300萬，而萬寧香港第二季度表現受去年較高基數影響（去年同期有消費券計劃），加上今年復活節及清明節長假港人出境旅遊、以及第二季部大部分天氣條件較差，都影響萬寧第二季表現。集團預期，下半年前景仍將充滿挑戰，當中包括宏觀環境不確定、客戶消費習慣改變以及港人北上消費增加。

同系置地虧損擴至8.33億美元

另外，DFI同系的置地今公布上半年業績，股東應佔虧損擴大至8.33億美元，期內投資物業重估嚴重虧損，主要受累香港寫字樓重估勁蝕，而零售物業組合重估受惠預期租金上升而升值，扣除有關非經常性撥備，期內基本盈利跌32%至2.88億美元。期內來自美心集團的租金按年大升逾一成至540萬美元。