新世界擬4億美元回購兩批美元債

另發新債 初步債息8.875厘

新世界發展昨提出向一隻2027年到期、6億美元、票息4.75厘的美元債及一隻5億本金美元永續債的持有人，發起現金收購要約。前者未償還餘額為5.04億美元，後者未償還餘額近4.54億美元。現金收購要約由今日起至8月7日下午4時（倫敦時間）截止，預計結算日期為8月9日。

出價較周三收市高2.25%至4.1%

根據通告，新世界對4.75%票據的出價為每1000美元面值960美元，較周三收市價92.181美元高4.1%；對5億美元永久債券的出價為每1000美元面值1000美元，較周三收市價97.8美元高2.25%。新世界稱，贖回美元債是為了優化債務結構，贖回票據將註銷。

新世界：贖回票據將註銷

通告指出，公司另根據其70億美元中期票據計劃發債，據本報獲得的銷售條款，新發行的為固定利率、高級無抵押美元票據，年期為3.5年，初始指導價相對債息約8.875厘，資金用於轉貸擔保人和其子公司，管理資本狀况及為現有債券再融資，包括上述的贖回行動。

新世界發展減債步伐備受市場關注，彭博早前曾引述知情人士報道，新世界發展將盡量行使一批永續債在2025年3月到期的贖回權。因若放棄該批永續債的可贖回選項，其票息率將遠高於集團5厘的平均融資成本。

另有市場消息早前稱，新世界最近完成額外總值逾100億元的相關安排，並繼續提高人民幣貸款所佔比重，以降低整體融資成本，當中包括新獲10億元人民幣境內12年期經營貸款，利率為3.1厘，以及4億元人民幣境內15年期經營貸款，利率為3.15厘。另有數筆境內經營貸款亦在商討中。