moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

百威亞太次季少賺9%

標籤：經濟

【明報專訊】百威亞太（1876）昨開市前公布中期業績，單計第二季少賺近9%至2.54億美元（見表），不派息。消息拖累股價一開市曾挫逾7%，及後跌幅逐步收窄，收報9.39元，跌1.3%。百威亞太首席執行官及聯席主席楊克指出，上半年內地市場啤酒銷量減少，是行業放緩表現、高基數效應，以及受包括廣東省及福建受惡劣天氣影響，集團會繼續推動高端化策略及擴張消費渠道，並繼續將業務數字化。

績後股價曾挫逾7%

上半年，百威亞太總銷量減少5.8%，而收入減少7.3%至33.99億美元，主因為中國營收下降，不過韓國和印度的增長抵消中國表現的負面影響。

楊克指出，從長遠角度看，公司對亞洲前景表示樂觀，亦對中國市場有信心。雖然短期內因消費者信心不足而會有波動，不過在當前環境下，從長遠看，隨著消費者繼續選擇高端啤酒，公司相信啤酒作為一種觸手可及的奢侈品將繼續溢價，中國市場將繼續向高端化發展。

中國營收降 累半年收入減7.3%

楊克又表示，中國現時的高端及超高端啤酒品牌銷售佔其啤酒行業總量的17%，低於北美、歐洲、澳洲等主要啤酒市場現時的高端化比例超40%，因而認為中國啤酒行業繼續高端化仍有潛力。此外，公司亦推出新的零糖、零酒精創新產品以滿足年輕消費者對於「健康及幸福」的需求，擴大了消費者群體。