百威亞太次季少賺9%

績後股價曾挫逾7%

上半年，百威亞太總銷量減少5.8%，而收入減少7.3%至33.99億美元，主因為中國營收下降，不過韓國和印度的增長抵消中國表現的負面影響。

楊克指出，從長遠角度看，公司對亞洲前景表示樂觀，亦對中國市場有信心。雖然短期內因消費者信心不足而會有波動，不過在當前環境下，從長遠看，隨著消費者繼續選擇高端啤酒，公司相信啤酒作為一種觸手可及的奢侈品將繼續溢價，中國市場將繼續向高端化發展。

中國營收降 累半年收入減7.3%

楊克又表示，中國現時的高端及超高端啤酒品牌銷售佔其啤酒行業總量的17%，低於北美、歐洲、澳洲等主要啤酒市場現時的高端化比例超40%，因而認為中國啤酒行業繼續高端化仍有潛力。此外，公司亦推出新的零糖、零酒精創新產品以滿足年輕消費者對於「健康及幸福」的需求，擴大了消費者群體。