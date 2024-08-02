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內地二手住宅均價連跌27月

【明報專訊】中國指數研究院公布，2024年7月百城二手住宅平均價格為每平方米14,653元（人民幣，下同），按月跌0.74%，跌幅較6月擴大0.01個百分點，已連續27個月按月下跌，按年跌幅為6.58%。

中指院表示，當前業主「以價換量」趨勢延續，重點城市二手房成交繼續放量。百城新建住宅平均價格為每平方米16,443元，按月上漲0.13%，按年上漲1.64%，受部分城市優質改善項目入市帶動，百城新建住宅價格按月結構性上漲。

從房價漲跌城市數量看，中指院指出7月百城二手住宅價格按月下跌城市數量為100個，已連續4個月出現百城二手房價格集體下跌。百城新建住宅價格按月下跌城市數量為39個，較6月增加4個。

至於二手住宅方面，7月一線及二線城市二手住宅價格按月分別跌0.80%及0.78%，跌幅較6月分別擴大0.14個百分點及0.04個百分點。前期政策優化短期內提振了市場活躍度與信心，促進二手房交易量保持高位，但「以價換量」趨勢未改。三四線代表城市二手住宅價格按月跌幅收窄至0.67%。

中指院：新房銷售降幅料收窄

新建住宅方面，7月一線城市新房價格按月上漲0.35%，二線城市新房價格按月上漲0.04%，其中南京、武漢新房價格按月漲幅居百城前列，主要多個高價新開盤項目結構性影響。三四線代表城市房價按月微漲0.01%。

中指院指出，三中全會後，住房制度改革與政策優化節奏有望進一步加快。隨着政策支持進一步落地見效，核心城市房地產市場有望逐漸企穩，同時下半年在高基數影響減弱下，全國新房銷售同比降幅預計將有所收窄。