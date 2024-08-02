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楊智佳：創科現價可吸 首站挑戰120元

【明報專訊】恒指昨日下跌39點，收報17,304點，主板成交941億元。內地A股周三急反彈後，周四無以為繼，上證綜指下跌0.2%，惟創業板指下滑1.3%跌幅較多，顯示內地二三線股走勢比較疲弱。港股市場情况相若，即使藍籌股跌幅不大，二三線股仍是跌多升少。

周四凌晨美國聯儲局公布議息結果，會後主席鮑威爾（Jerome Powell）提及，將會最快9月減息、今年內最多減息幾次等。目前利率期貨顯示，9月份將百分百概率減息，直至12月底、餘下3次議息每次至少減息0.25厘的概率，高達75%。鮑威爾的言論，基本符合市場看法。至於英倫銀行，昨日便搶先減息25點子。

港股以中資股為主 美減息難大幅受惠

投資者疑慮釋除，美股反彈，外圍股市氣氛亦見喘定。內地及香港將會活於另一種減息的步伐，中國人民銀行早前忍手減息0.1厘至0.2厘，預示未來減幅偏向手緊，以中資股為主的港股自然難以大幅受惠美國減息潮，至少投資者欲押注美國減息，亦先從美國、歐洲尋找機會，其後才考慮港股。

與此同時，內地、澳門及香港公布一連串經濟數據，均顯示消費、工業增長表現停滯，昨日公布數據當中，7月財新製造業PMI 49.8，再度呈低於50的收縮狀况；6月香港零售銷售按年下跌9.7%；7月澳門博彩毛收入按年增長11.6%，雖然遜於預期，總算仍有增長。近期港股市場當中，較大面積的二三線板塊走勢疲弱，主要因經濟走逆風，暫時看不見扭轉趨勢的催化劑。即使恒指能夠回穩，整體市况仍將靠少數高市值股份支撐的局面。

昨日能響應美國減息預期的股份，包括領展（0823）上升了3.3%，產品外銷至歐美市場為主的創科實業（0669），走勢亦很不錯，上升1.9%，創下兩個月高位。

稍後港股靠哪些股份支撐表現？除了近日提及的電訊股、內銀股之外，美國概念的創科亦屬其一。創科實業主要產銷電動工具及地板護理用品，產品需求面向歐美地產行業。於早前環球加息周期，創科的收入增長比較停滯，去年全年收入升3.6%，增長動力更以歐洲為主。

雖然北美收入僅上升2.7%，至105.13億美元，佔整體收入76.5%，惟美國地產市道於高息期間表現比預期好，至少美國各地樓價走勢參差，整體沒明顯下跌，美國S&P房價指數320.14，仍處於歷史高位水平，成交則有所減少，於這樣的市道下，創科能保持輕微收入增長，表現尚算不錯。美國通脹數據當中，租金是最企硬的項目，亦反映需求情况不俗。踏入9月美國將進入減息周期，預計美國樓價及成交明年將會較快作出反應，從而刺激到市場對創科產品的中長期需求。

創科走勢開始一浪高於一浪

創科面對唯一較大股價風險，便是市場憂慮特朗普上調對華關稅。於今年美國大選期間，倘市場預期特朗普當選機會進一步升溫，投資者或對創科有所顧忌，不過，此因素未至於中斷創科升勢。

創科的歷史市盈率大約25倍，於港股市場角度，估值不算低，對標美股的家得寶（Home Depot）（美：HD）數字相若，不算被高估。近期無論創科還是家得寶，走勢開始呈現一浪高於一浪，反映投資者逐步收集。市場不會等待美國連環減息時才入場，目前已是時候提前反映，創科算是最能夠緊貼受惠美國減息的股份，港股基金難以捨棄。創科股價強勢才剛開始，現價亦可以吸納，預料年內首站可挑戰120元。

[楊智佳 還看今朝]