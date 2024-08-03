moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

人幣沽盤平倉 在岸價升近1%高見7.1825

【明報專訊】日本央行周三意外加息，加快沽空日圓的套息交易拆倉，連帶過去同為套息目標的人民幣沽盤一同平倉，推動人民幣升勢。人民幣在岸價昨晚升至近7.18，為3月底以來高位。截至昨晚近9時，人民幣在岸價高見7.1825（見圖），上升約625點子（1元等於1萬點子），升幅逾0.86%，離岸價更曾大升逾1%，大幅跑贏其他主要非美貨幣。不過分析指雖然人民幣升穿近期交易區間，不過經濟基本因素較弱，人民幣及後仍有貶壓。

分析：內地經濟弱 人幣料仍有貶壓

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，近期匯市波幅擴大令日圓沽盤拆倉，同時帶動另一熱門的人民幣套息交易平倉，為近期人民幣急升的主因。不過正是近期上升是受倉位調整帶動，內地基本因素仍較弱，加上11月的美國總統大選為內地外貿前景帶來不確定性，料人民幣仍會在7.2032至7.2742 的區間波動。若美國減息步伐加快或美國總統選舉明朗化，則可減輕人民幣貶壓。

至於環球資金對人民幣走勢有何影響，姜靜指出資金流入美債同時會令美債孳息率下降，收窄與人民幣債息息差，減低貶壓，但認為避險資金因素現時對匯率影響不大。昨日中國10年期國債孳息跌至2.122厘再見新低，同期美債債息跌穿4厘報3.941厘，反令中美息差降至1.83厘，為約5個月以來最小。

人行藉中間價撐匯價力度減

周四美股急挫帶動避險資金流入美元，隔晚美匯指數反彈收復104點，昨日人民幣中間價下調53點子報7.1376，錄去年11月以來的新低。人行中間價較市場根據人民幣貨幣籃子計算的偏強幅度，已由上月底時的1400點子降至1068點子，反映當局經中間價支持匯價的力度減弱。姜靜指近期人民幣的中間價較過去偏弱，認為是人行在美元反映減息預期走弱時釋放貶壓，收窄與市場價的差距，亦給予人行更多空間及後推出寬鬆貨幣政策。