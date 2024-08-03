人幣沽盤平倉 在岸價升近1%高見7.1825

分析：內地經濟弱 人幣料仍有貶壓

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，近期匯市波幅擴大令日圓沽盤拆倉，同時帶動另一熱門的人民幣套息交易平倉，為近期人民幣急升的主因。不過正是近期上升是受倉位調整帶動，內地基本因素仍較弱，加上11月的美國總統大選為內地外貿前景帶來不確定性，料人民幣仍會在7.2032至7.2742 的區間波動。若美國減息步伐加快或美國總統選舉明朗化，則可減輕人民幣貶壓。

至於環球資金對人民幣走勢有何影響，姜靜指出資金流入美債同時會令美債孳息率下降，收窄與人民幣債息息差，減低貶壓，但認為避險資金因素現時對匯率影響不大。昨日中國10年期國債孳息跌至2.122厘再見新低，同期美債債息跌穿4厘報3.941厘，反令中美息差降至1.83厘，為約5個月以來最小。

人行藉中間價撐匯價力度減

周四美股急挫帶動避險資金流入美元，隔晚美匯指數反彈收復104點，昨日人民幣中間價下調53點子報7.1376，錄去年11月以來的新低。人行中間價較市場根據人民幣貨幣籃子計算的偏強幅度，已由上月底時的1400點子降至1068點子，反映當局經中間價支持匯價的力度減弱。姜靜指近期人民幣的中間價較過去偏弱，認為是人行在美元反映減息預期走弱時釋放貶壓，收窄與市場價的差距，亦給予人行更多空間及後推出寬鬆貨幣政策。