據報逼騰訊字節跳動堵App付款漏洞

彭博引述消息指出，蘋果5月警告騰訊必須廢除旗下社交平台微信的小遊戲開發商，用於在蘋果以外收款的連結，否則或拒絕讓微信發放重要更新，最終微信願意在7月初的更新同步堵塞漏洞。

蘋果同時又要求騰訊停止遊戲內一種發訊息溝通的功能，因為開發商可附上連結引導用戶到其他支付系統。但騰訊未答應，反駁這將改變產品本質，影響用戶得到的服務，不過公司亦通知遊戲開發商，現有商業模式或被遏制。

字節跳動6月亦收到蘋果類似要求，結果為了讓有關「618」電商促銷的更新上架，抖音推出在應用程式內支付的方案，容許蘋果收取佣金。

騰訊拒絕回應，字節跳動未回應報道。蘋果則強調所有數碼產品銷售必須經公司系統處理，若發現有人違反該政策，或拒絕相關應用程式上架。

蘋果一般向支付交易收取30%佣金，但相關政策已被歐盟指控壟斷，威脅罰款。報道形容今次在內地的進取做法不尋常，在上季大中華銷售轉弱時，仍與重要科網平台有摩擦。雖然華為仍準備首次向開發商收佣金，但微信獲豁免。