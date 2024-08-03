moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

據報逼騰訊字節跳動堵App付款漏洞

標籤：經濟

【明報專訊】蘋果公司（美：AAPL）據報向騰訊（0700）和社交平台抖音母公司字節跳動施壓，要求堵塞應用程式開發商引導用戶繞過蘋果支付系統的漏洞，保障內地支付服務收入，但可能令雙方關係趨向緊張。

彭博引述消息指出，蘋果5月警告騰訊必須廢除旗下社交平台微信的小遊戲開發商，用於在蘋果以外收款的連結，否則或拒絕讓微信發放重要更新，最終微信願意在7月初的更新同步堵塞漏洞。

蘋果同時又要求騰訊停止遊戲內一種發訊息溝通的功能，因為開發商可附上連結引導用戶到其他支付系統。但騰訊未答應，反駁這將改變產品本質，影響用戶得到的服務，不過公司亦通知遊戲開發商，現有商業模式或被遏制。

字節跳動6月亦收到蘋果類似要求，結果為了讓有關「618」電商促銷的更新上架，抖音推出在應用程式內支付的方案，容許蘋果收取佣金。

騰訊拒絕回應，字節跳動未回應報道。蘋果則強調所有數碼產品銷售必須經公司系統處理，若發現有人違反該政策，或拒絕相關應用程式上架。

蘋果一般向支付交易收取30%佣金，但相關政策已被歐盟指控壟斷，威脅罰款。報道形容今次在內地的進取做法不尋常，在上季大中華銷售轉弱時，仍與重要科網平台有摩擦。雖然華為仍準備首次向開發商收佣金，但微信獲豁免。