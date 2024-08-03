保監罰友邦2300萬 指反洗錢存問題 未能識別「政治人物」客戶 歷來最大罰單

明報記者 歐陽偉昉

保監局指出，在友邦的篩查警報流程中，不能識別所有被視為「政治人物」的客戶或客戶的實益擁有人，雖然最終沒有不應成為保單持有人的人士成功投保，但當局指系統存在的問題，導致友邦在按照打擊洗錢條例要求確立客戶的資金或財富來源，以及獲取所需的高級管理層的批准上出現延誤。

另外，部分被打擊洗錢系統評估為「高風險」的客戶，未有及時接受嚴格盡職審查，友邦監察可疑交易的流程亦需要改進。當局查察並發現，友邦在打擊洗錢合規和管理層監察過程，有改善空間。

促交打擊洗錢糾正措施報告

保監局認為，友邦在查察期間及事後均態度合作，實施了一系列措施糾正所有已發現的問題，同時加強其管治、管控和監察工作，相關措施包括進一步投資以增強和提升打擊洗錢系統及相關流程，並整體採用保監局查察結果作為原動力，以鞏固、推動及加強各業務的打擊洗錢合規管控。友邦已對相關系統作出顯著投資，同時承諾自願聘請獨立專家顧問，確認集團各業務的打擊洗錢管控及流程的持續有效性。

2022年曾向大都會人壽罰款

保監局表示，所有經營壽險的保險公司和持牌中介人，必須制定有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控和程序，是次紀律行動反映不論公司的業務規模大小，都必須對此負責，保險業必須建基於信任與誠信，設立有效的系統和管控以打擊洗錢及恐怖分子資金籌集。

保監局過去亦有就打擊洗錢違規開罰保險公司的先例，2022年1月當局向前身為大都會人壽的保險公司罰款700萬元，指其於2015年至2017年間，在未能有效判斷投保人是否為「政治人物」，以及至少每年一次覆核與高洗錢風險客戶相關的資料等事宜違規。該公司於2020年6月被富衛收購。