陳翊庭：中國戰略屬港交所核心兼王牌

陳翊庭指不擔心循《上市規則》18C章上市的特專公司「遇冷」，認為凡事都有一個過程，有些企業可能考慮到目前估值不夠高，在等待上市時機。她建議企業在估值不高的時候也可以先做IPO，等到市况好轉後可以做再融資，而港股市場再融資的工具有很多。她透露，現在還有更多的企業正在根據18C新規籌備上市。

另外，陳翊庭稱，未來將加強粵港澳大灣區之間的互動與合作，亦認為港交所與滬深北交易所合作空間巨大，幾個交易所可以錯位發展、形成互補優勢。

滬深港通擬納REITs衍生產品等

同時，陳翊庭又形容，互聯互通是一道永遠做不完的題。目前港交所還在擴大滬深港通標的，正在籌備將香港房地產投資信託基金和內地的基礎設施證券投資基金（REITs）納入其中。互聯互通下一步會探討及研究能否納入衍生產品、大宗商品等。

談及股票市場流動性，陳翊庭稱，影響的因素很多，主要有兩個大的方面，一是周期性的因素，是港交所無法改變的，如在全球高息環境下，投資者更願意把錢從股票市場轉入貨幣市場；二是結構性問題，這是港交所可以解决的。港交所正建議下調上市證券的最低上落價位，亦在研究能否降低每手股票買賣的單位，會逐步進行。