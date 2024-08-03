GUM：7月MPF升0.4% 人均賺1160元

股票波動 倡增固定收益配置

今年初至今，股票基金指數升7.7%，混合資產基金指數升5.7%，固定收益基金指數升1.7%。

股票基金中，表現最好為「日本股票基金」，7月升4.2%，年初至今累升18.1%；「其他股票基金」回報排第二，7月升1.7%，年初至今升9.9%。至於6月排名榜首的「美國股票基金」，7月亦錄得1.4%升幅，排第三位。大中華股票、港股基金7月分別大跌3.2%及1.9%，再成表現最差基金類別。

資產配置方面，GUM策略及投資分析師雲天輝認為，考慮到目前環球股票市場波動加劇，投資者可以考慮增加固定收益基金的配置，以減低投資組合風險。固定收益中，「強積金保守基金」是一個較穩健的選擇，可以在高息環境中賺取穩定回報。另外，「債券基金」也是個不錯的選擇，隨着減息周期的臨近，債券價格有望上升，不過投資者需留意債券基金的波動性可能會較「強積金保守基金」大。