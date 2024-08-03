moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

GUM：7月MPF升0.4% 人均賺1160元

標籤：經濟

【明報專訊】強積金（MPF）諮詢機構GUM昨日公布7月份強積金表現，2024年7月「GUM強積金綜合指數」上升0.4%，報238點；「GUM強積金股票基金指數」下跌0.3%，報316點；「GUM強積金混合資產基金指數」上升1.2%，報243點；「GUM強積金固定收益基金指數」上升0.7%，報128點。2024年7月份，強積金成員人均賺1160元，全年合計賺13,835元。

股票波動 倡增固定收益配置

今年初至今，股票基金指數升7.7%，混合資產基金指數升5.7%，固定收益基金指數升1.7%。

股票基金中，表現最好為「日本股票基金」，7月升4.2%，年初至今累升18.1%；「其他股票基金」回報排第二，7月升1.7%，年初至今升9.9%。至於6月排名榜首的「美國股票基金」，7月亦錄得1.4%升幅，排第三位。大中華股票、港股基金7月分別大跌3.2%及1.9%，再成表現最差基金類別。

資產配置方面，GUM策略及投資分析師雲天輝認為，考慮到目前環球股票市場波動加劇，投資者可以考慮增加固定收益基金的配置，以減低投資組合風險。固定收益中，「強積金保守基金」是一個較穩健的選擇，可以在高息環境中賺取穩定回報。另外，「債券基金」也是個不錯的選擇，隨着減息周期的臨近，債券價格有望上升，不過投資者需留意債券基金的波動性可能會較「強積金保守基金」大。