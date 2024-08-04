美衰退憂慮加劇 科技股小型股同挫 標指見兩月低 資金轉向防守型資產

明報記者 歐陽偉昉

俗稱為「恐慌指數」的標指波幅指數（VIX），上周五急升25.82%至23.39點，創去年3月歐美銀行危機以來新高。英特爾（美：INTC）盈轉虧兼將停派息，單日急挫26%，拖累道指跌1.51%，收報39,737點，納指則跌2.43%，收報16,776點。總結全周，標指和納指分別下跌2.06%和3.35%，連跌第三周，為今年4月以來最差表現；道指中斷4周連升，跌2.1%，最受經濟周期影響的羅素2000指數下挫6.67%，為去年3月以來最大單周跌幅。

標指納指連跌3周 道指連升斷纜

從行業反映，美股上周轉向在衰退周期較為有利的防守性股份，必需消費行業指數累升1.2%，其中可口可樂（美：KO）累升3.4%創歷史新高，公用行業指數則受惠減息升4.3%，可選消費和科技行業指數則均跌4%。另外，上周經濟周期相關商品亦下跌，7月中美製造業採購經理經濟指數皆在收縮區間，市場憂慮原油需求減少，布蘭特期油周五一度跌至7個月低位，收報每桶77.44美元，全周跌2.08%；倫敦3個月期銅連挫3周，上周跌0.61%。

分析：可留意健康護理投資銀行股

安柏環球金融首席投資總監雷志海表示，受惠於資金從增長股輪動的價值股，過去兩日亦一同被沽，認為是投資者對經濟前景有不確定性，因此不論是否將有衰退也先行沽貨鎖定獲利。不過，他認為現時距離美國進入衰退仍有距離，7月失業率即使升至4.3%，仍在過去40多年的低位，平均時薪按年增長3.6%，高於3%通脹率，反映實質工資正在增長，對消費帶來支持，每月非農就業職位在翌月也經常作出修訂，因此不能從單月數據斷定美國經濟正轉向衰退，還需看多數月表現。

雷志海指成分股權重等同的標普500等權重指數，市盈率為19倍，低於標指的25倍，反映去除大型科技股影響後，美股不算特別昂貴，市場現時對人工智能提高收入有懷疑，認為現時可適度獲利，而估值仍低的健康護理股可考慮，另外上季銀行的投行業務收入亦有好表現。