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WSJ：大摩擬准理財顧問推介比特幣ETF

標籤：經濟

【明報專訊】加密貨幣進一步走入金融主流市場，《華爾街日報》引述消息人士指出，摩根士丹利（美：MS）將批准旗下約1.5萬名財務顧問向指定客戶，推介兩隻比特幣現貨交易所買賣基金（ETF），成為華爾街首家大型投資銀行提供有關服務。

客戶淨資產至少150萬美元

消息人士指出，摩根士丹利考慮讓理財顧問，向淨資產價值最少150萬美元和偏好投機投資的富裕客戶，推介貝萊德（美：BLK）的iShares比特幣信託（美：IBIT），以及富達的Wise Origin比特幣基金（美：FBTC）。

其他華爾街大行如高盛（美：GS）、摩根大通（美：JPM）和美國銀行（美：BAC）等仍對比特幣ETF持保留態度，僅在客戶主動要求時才提供相關交易服務。

截至昨晚9時，比特幣報6.19萬美元，單日跌約1.07%，全周跌約8.22%，但今年以來累升約42%，而iShares比特幣信託自今年1月上市至上周五，已累升約33.72%。

彭博：加密貨幣高層擬晤白宮官員

此外，隨着加密貨幣行業成為美國總統競選的一個重要議題，彭博社引述消息人士指出，加密貨幣行業高層人士計劃下周與白宮高級顧問Anita Dunn和眾議員卡納（Ro Khanna）等會面，討論加密貨幣行業問題，並提出政策改革建議，為7月以來第二度進行類似會議。