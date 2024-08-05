獲摩通唱好 料對冲助淨利息收入更強韌

高盛料財管業務續雙位數升

高盛則給予渣打「買入」評級，12個月目標價87元。該行看好渣打每股盈利會有非周期性因素推動，包括非資金收入業務前景更佳，資本市場業務不再受波動性下降所影響，並預期財富管理業務的雙位數增長可以持續，另外現時渣打資本水平處於目標範圍的中段，未來在資產負債表緩慢地增加下，現時資本水平可能會轉化為持續的回購空間。高盛認為，現時渣打股價接近歷史最低估值，相對有形股東權益基本回報率（ROTE）則達到近10年來的最高水平，並有約10%的總資本回報率。

瑞銀予12個月目標價84.5元

瑞銀報告預計，今年市場對渣打的撥備前利潤將保持整體穩定，而稅前利潤會略有上調，不過該行認為新指引未有顯示下半年非利息收入有增長動力。該行給予渣打「買入」評級，12個月目標價為845便士（約84.49港元）。

大行大多滿意業績，上周四收市較周二上午公布業績前有6%升幅，不過英倫銀行周四意外減息0.25厘，加上美股拖累環球股市下跌，渣打上周五收報72.55元，與上周二上午股價相比，升幅收窄至0.9%。