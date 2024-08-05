moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

獲摩通唱好 料對冲助淨利息收入更強韌

標籤：經濟

【明報專訊】渣打（2888）上周二公布第二季業績，除稅前基本溢利按年上升14%至18.28億美元，同時公布15億美元回購和上調今年收入增長指引至逾7%。摩根大通發表報告指出，第二季稅前利潤較市場預期高10%，主要由營運支出和信貸減息下降所帶動。該行看好市場對渣打今年全年和及後數年的每股盈利的預期共識，會有低至中單位數提升，結構性對冲亦幫助淨利息收入在減息周期更強韌，因此維持「超配」評級，目標價73.3元，續列為今年下半年香港銀行股的首選。

高盛料財管業務續雙位數升

高盛則給予渣打「買入」評級，12個月目標價87元。該行看好渣打每股盈利會有非周期性因素推動，包括非資金收入業務前景更佳，資本市場業務不再受波動性下降所影響，並預期財富管理業務的雙位數增長可以持續，另外現時渣打資本水平處於目標範圍的中段，未來在資產負債表緩慢地增加下，現時資本水平可能會轉化為持續的回購空間。高盛認為，現時渣打股價接近歷史最低估值，相對有形股東權益基本回報率（ROTE）則達到近10年來的最高水平，並有約10%的總資本回報率。

瑞銀予12個月目標價84.5元

瑞銀報告預計，今年市場對渣打的撥備前利潤將保持整體穩定，而稅前利潤會略有上調，不過該行認為新指引未有顯示下半年非利息收入有增長動力。該行給予渣打「買入」評級，12個月目標價為845便士（約84.49港元）。

大行大多滿意業績，上周四收市較周二上午公布業績前有6%升幅，不過英倫銀行周四意外減息0.25厘，加上美股拖累環球股市下跌，渣打上周五收報72.55元，與上周二上午股價相比，升幅收窄至0.9%。