大行看好騰訊季績 大摩料總遊戲收入升8%

受惠新手遊DnFm推出 毛利率看升

摩根士丹利報告指出，隨着DnFm推出成功，該行看好騰訊於內地遊戲產業的發展，亦料廣告收入增長將維持強勁，以及其毛利率將繼續擴闊，再加上公司第二季回購1.04億股，為其大股東Prosus所減持股份數量的兩倍，有望於今年財年實現回購1000億港元的目標。

大摩預測，騰訊第二季總遊戲收入將按年增8%，當中內地和國際的遊戲收入分別按年升6%及13%，基於遊戲產業產生結構性轉變，將令騰訊於產業內較網易（9999）更佔優勢，而DnFm的表現亦超出預期，其日均充值金額為6000萬元（人民幣，下同）。

此外，大摩預期，騰訊季內廣告收入按年增19%，受惠其廣告技術平台於人工智能方面的升級。預料金融科技及企業服務（FBS）按年升5%，雖因支付需求疲軟拖累增長，但相信非支付產品及電子商貿虛擬直播的貢獻將持續增加，抵消其影響。

匯豐全球研究表示，該行上調騰訊今年至2026年遊戲收入和廣告收入預測，是基於DnFm及其他遊戲作品的強勁增長，以及影片帳戶的持續強勁表現和廣告技術的平台升級。該行稱，基於騰訊今年28%的盈利增長預測，料其預測市盈率為17倍，再加上4%股東回報率，認為估值吸引。

匯豐全球研究續指出，自DnFm推出以來，該行留意到騰訊的平均日活躍用戶（DAU）、逗留率，以及平均每日使用時間，均有令人鼓舞的增長，其總充值金額之高亦令該行驚訝，料DnFm今年可為騰訊帶來140億元的收入。

富瑞料美團上季外賣量升14%

至於其他科網股如京東（9618）於15日公布季度業績，大摩指基於競爭極烈，料京東季內收入按年微升1%。至於美團（3690）暫時未公布季績日期，而富瑞預期美團第二季外賣量將按年上升14%。