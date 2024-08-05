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安永：港下半年IPO少新項目 稱市場若要改善須靠內地經濟好轉

【明報專訊】港股首次公開招股（IPO）持續淡靜，會計行業近年面臨不少挑戰，安永香港及澳門區主管及合伙人李舜兒表示，下半年會計行業環境有見逐漸復蘇，重回正常軌道，有過去暫停的上市項目重啟討論，但仍較少新項目；她認為本港IPO市場若要改善，關鍵仍取決內地經濟好轉，令內地企業及居民信心見好轉，才能吸引外資重投中資股市場。

明報記者 歐陽偉昉

安永6月發表報告，統計今年上半年本港新股集資額121億元，維持全年集資500億元的預測。李舜兒表示，今年以來港股IPO不算太差，不過集資銀碼較小，企業主要來自內地缺乏大型國際公司，因為以同類企業而言，港股能提供的市盈率較外地市場為低，而歐洲環保在投資者、社會支持等有較佳生態圈，吸引環保類公司在歐洲上市。

冀A股公司特專科企赴港上市

另一方面，她認為現時內地需求疲弱，企業缺乏業務擴展機遇，故並沒必要上市集資，故本港IPO市場若要改善，內地經濟好轉至關重要，這包括關稅問題，地緣政治緊張局面能否改善、企業、居民信心能否回升，都足以左右外資會否重投內地股票市場。她期望未有在港IPO企業或A股上市公司，會選擇到港雙重上市，加上最近生效的特專科技公司上市規則（18C），可帶動更多企業在港上市。

港拓家族辦公室有不少市場空間

除審計外，安永業務範疇亦有戰略與交易、稅務和諮詢。李舜兒表示，氣候及可持續變化對諮詢業務有不少幫助，例如為綠色項目進行認證、氣候風險管理、為銀行設計氣候影響模型以符合披露要求等。內地企業若他們有集資、發行綠債需要，安永可為他們進行年度認證，向投資者確保資金用於綠色項目。

李舜兒亦對近年本港着力發展的家族辦公室寄以厚望，家辦在建立架構、營運模式、進行投資，有稅務處理需要，確保財務私隱同時符合全球稅務和監管要求。及後家辦進行企業收購，將連帶交易諮詢、盡職審查需求。她指目前不少資產達數十億的家族，主要仍依靠傳統經紀買賣管理資產，隨着新一代接班，家辦有不少市場空間。

除了投資外，李舜兒指不少第二代樂意慈善捐獻，該行可為慈善與捐贈提供法律指導，幫助客戶理解並遵守相關法規，確保捐贈活動的合規性，他們亦有物流諮詢服務，有助改善捐贈物品的運輸與分發效率。一些家族遺留古董、名畫等藝術資產，他們可協助繼承人如何管理，例如捐贈、讓公眾觀賞等。

人工智能應用近兩年迅速發展，有意見認為人工智能善於快速準確處理大量數據，未來或會取代會計師工作，不過李舜兒認為不需要擔心，因為審計項目一直過度勞工密集，但審計費用不能增加太多，令審計行業工資水平難以提高和其他專業人士競爭，新人入行兩年便離開，「少了很多人讀會計，根本是你想要人都沒有」，人工智能取代部分重複工作，雖然過程會有陣痛，但審計行業仍需人手，反而可以拉高工資水平吸引新人入行。