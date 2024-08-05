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籲推動民企產學共融 加速灣區融合

【明報專訊】安永下周五（16日）將舉行第四屆「聚能大灣區論壇」，就粵港澳大灣區內增值、共融、競爭和產學共融等主題，邀請行業領袖進行討論。安永香港及澳門區主管及合伙人李舜兒表示，現時本港有不少大灣區共融項目在討論和推進當中，不過成果有待觀察。她認為政府的基建項目需時較長，可以更有系統地推動民間企業的產學共融，加速大灣區共融發展。

倡改善數據跨境流通法規

李舜兒表示，現時新加坡有結構性的產學政策，就個別概念或產品，一條龍方式安排指定大學研發人員、如何生產、推廣產品，並安排如何為項目安排資金。若香港有類似體系作一條龍安排在本港大學進行可以產業化的研究，產品在內地生產，產品面向國內外市場，將為大灣區共融的成功案例。

此外，李舜兒認為可以改善數據跨境流通的法規，現時受兩地法規所限，同一企業的同一客戶資料不能跨境傳輸，雖然現時個別資料如信用數據有所放寬，但整體不算太多，期望日後可在客戶同意下，同一公司內跨境運用客戶資料。安永現時有資料處理服務，將資料去除特定個人化資料後整合為群組，企業可用於銷售分析，該行亦有私隱合規諮詢業務，幫助客戶遵從規定，讓他們營運時更有信心。

去年4月安永在前海設立大灣區卓越服務中心，主要用於向客戶展示該行的創新技術。李舜兒表示，現時內地相當重視數據安全使用，並非每間企業都有優秀的網絡安全人員和技術，安永設有承接企業網絡安全監控的服務，在公司網絡有異常活動時向他們作出警示，是在內地增長較快的業務。